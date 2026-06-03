仁寶加速降低PC營收貢獻 伺服器今年目標佔比一成

仁寶揮軍台北國際電腦展，管理層看好未來業務展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）總經理Anthony Peter Bonadero今天表示，目前集團營收結構中，PC業務占比已降至65%，非PC業務提升至35%，其中AI基礎設施與伺服器將成為未來成長最快的事業群。隨著美國德州新廠及台灣大溪新廠陸續投入營運，預期今年底伺服器相關營收占比可由目前約5%提升至10%，成為推動成長的重要動能。

Anthony表示，仁寶近年積極布局醫療保健、通訊及AI基礎設施三大非PC事業，其中醫療保健仍處於研發投入階段，通訊業務已耕耘多年，而基礎設施與伺服器則受惠於產品單價較高及AI需求快速成長，可望成為成長速度最快的業務。目前三大事業加上其他非PC產品，合計已占公司營收約40%。

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針對AI伺服器市場，Anthony坦言，仁寶切入L10、L11全機櫃（Rack）AI伺服器市場的時間較同業晚，但後進者也具備優勢。公司近年持續強化研發、製造及自動化能力，並同步在美國及台灣投資新產能，希望透過提升首次生產良率與加快交貨速度，滿足客戶對AI基礎設施快速擴張的需求。

為支援AI伺服器業務成長，仁寶近18個月來大幅擴充工程團隊規模，伺服器相關工程師已由600人增加至1000人，新增電氣、機構及液冷等領域專業人才，並完成組織優化。Anthony提到，未來仍將持續投入人才建設，以強化機櫃級AI伺服器與超大規模資料中心解決方案的開發與交付能力。

產能布局方面，仁寶除了在美國德州興建新廠外，也於日前宣布在桃園大溪投資新廠，兩座新廠均以伺服器產品為主要規劃方向。Anthony說，德州廠選址時即將電力供應列為重要考量，由於德州擁有獨立電網及充足的再生能源資源，公司已為未來擴產預留完整供電規劃，以支應AI伺服器業務長期成長需求。

此外，面對AI產業快速發展帶來的新客戶與新商業模式，仁寶也觀察到與傳統OEM客戶不同的合作需求。Anthony提到，部分新興AI客戶因資金規模較小，難以負擔大量安全庫存，因此需要更具彈性的合作模式。若能妥善規劃供應鏈與庫存管理，相關模式有機會為公司創造額外價值，成為未來營運成長的新動能。

仁寶基礎架構事業群副總經理張耀文說，針對伺服器業務，公司同時採取寄售（Consignment）及買斷（Buy and Sell）模式，大型客戶多以寄售為主，部分新興客戶則採較具彈性的採購方式。公司指出，由於仁寶長期深耕PC產業，與三星、博通等國際供應鏈體系關係深厚，在零組件採購及供應鏈管理方面具備優勢，有助於因應新興AI客戶多元化的需求。

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