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忘記證券戶帳密27年 她一解鎖發現台積電賺超過1200萬

2026/06/03 14:50

有網友分享，他的媽媽在1999年時買了兩張133元台積電，就這樣一路放了27年，直到最近臨櫃辦理找回帳密，才驚覺投資收益賺了超過1200萬元。（美聯社資料照）有網友分享，他的媽媽在1999年時買了兩張133元台積電，就這樣一路放了27年，直到最近臨櫃辦理找回帳密，才驚覺投資收益賺了超過1200萬元。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕快檢查看看有沒有忘記20多年的帳號密碼，說不定會發現一筆「被遺忘的財富」！有網友在社群平台「Threads」分享，他的媽媽在1999年時買了兩張133元台積電，就這樣一路放了27年，直到最近臨櫃辦理找回帳密，才驚覺投資收益賺了超過1200萬元。

原PO貼出手機截圖後補充，這是自己母親的證券帳戶，近期終於前往券商臨櫃辦理忘記密碼相關程序。重新登入後才發現，當年以每股133元買進的2張台積電，加上多年來的股票股利，已累積到5328股，均價僅50元，帳戶顯示損益率已高達4589.53%，累積獲利超過1222萬元，但同時頁面也有幾隻「時代的眼淚」，證明不是每個股票都像台積電，放27年後都能獲利1200萬元。

像是原PO秀出的股票中的錸德，曾經是大家炒翻天的股票，高達350元天價，現值僅剩14.3元，證明「不是每張蓋排都會賺」，也有網友引用股神巴菲特的名言「如果你不打算持有這檔股票10年以上，那最好連10分鐘都不要擁有它。」，更有網友指出，27年前可以拿出26萬然後忘記的人，也不會是一般人，推算原PO家應該蠻有錢的。

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