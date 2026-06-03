立委憂「育嬰留停6+3」就保負擔增 勞長掛保證「沒有規劃提高費率」

立法院社會福利及衛生環境委員會今（3）日審查「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案等100案，勞動部長洪申翰出席備詢。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對行政院通過的《就業保險法》部分條文修正草案，讓父母若均請滿育嬰留職停薪６個月，可分別多領３個月８成薪，讓父母合計可領育嬰留停津貼達18個月，但立委關注這個「6加3」政策，是否可能增加就保基金的負擔，導致現行的平衡費率必須提高？勞動部長洪申漢表示，「目前沒有提高費率的規劃」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（3）日審查「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案等100案，勞動部長洪申翰出席備詢。立委楊曜今日質詢勞動部長洪申漢指出，在就保法修法說明中，針對育兒留職停薪津貼，若保險給付支出增加，導致費率超過現行保險費率，詢問勞動部會如何因應？

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洪申漢表示，就保是社會保險，不可無限制支出，特別是不少委員對於就保支出有很多期待，但如果就保的支出超過平衡費率，就只有「２種選擇」，要嘛提高費率或是由其他財源挹注，因此，當必須檢討費率時，｢得」從費率或其他財源挹注。勞動部保險司司長陳美女表示，此次的「６加３」政策，會兼顧就保基金財務及政府財政挹注，目前沒有要朝著調整費率的方向規劃。

楊曜強調，政府財政挹注只能是短期，且脫離保險概念的做法，因為保險是收多少支多少，才是長久的方向，短期政府挹注他不反對，但他認為，費率適當調高，是讓保險永續發展的關鍵，應該調整費率時，就該調整讓保險穩健發展，也是可以用分擔的方式，由政府提高分攤比例，讓雇主及勞工減輕負擔。對此，洪申漢表示，會盡力維持就保基金財務狀況及健康，但目前保險還算穩健的情況下，才針對各種保險運用評估。

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