市面上金條種類與購買辨識一文看懂

黃金示意圖。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕新竹地區一名邱姓建商誤信假投資詐騙話術，陸續面交現金及黃金條塊，損失金額超過6500萬元，其中1700多萬是用71條具有編號的UBS金條交付。隨著國際金價波動與避險需求上升，黃金市場近年受到投資人關注，從銀行、銀樓到大型通路，購買管道日益多元，帶動金條與黃金商品交易熱度上升，但市面上金條種類百百種，但市面上金條種類繁多，提醒民眾在購買時需特別留意來源與細節，以避免誤購來源不明商品。

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黃金相關理財商品主要可分為實體黃金、黃金存摺、黃金基金，以及黃金期貨與選擇權等四大類，風險屬性與操作方式各有不同。而目前市面上實體金條來源多元，該怎麼選擇是一門學問，首先，黃金價格公開透明，首先異於行情的條塊就不該列入考慮。

除此之外，市面上的金條，包含通過LBMA（倫敦金銀市場協會）認證的國際品牌，如瑞銀（UBS）、瑞士PAMP、德國Heraeus等，以及台灣製造產品如王鼎、GMGP金門金品、FWU福來、TSP等，各自具備不同市場定位與流通性。

在選購金條時，市場上通常會從重量、編號、產地與純度等面向進行辨識，並可能標示如「ESSAYEUR FONDEUR」或「MELTER ASSAYER」等認證字樣，代表符合國際貴金屬檢驗體系；台灣部分則有公會推動的誠實標章制度，以抽驗與保證金機制維護市場品質。

在選購時，「重量」部分會直接影響交易價值，並多半直接烙印於金條表面，方便快速確認；「編號」則如同身分證字號，每條金條皆具唯一識別碼，部分收藏者甚至會特別挑選具紀念意義的編號。

「產地」部分，同一品牌可能因生產據點不同而標示不同來源，例如德國品牌Heraeus（賀利氏）除德國外，也在瑞士及其他地區設廠，實際產地會直接標示於金條上。

純度則為重要指標，目前市面主流金條多為9999（99.99%純金），並直接標示於金條表面，以作為含金量依據。

購買通路則涵蓋台灣銀行、銀樓、當鋪及部分大型通路，其中台灣銀行與中央造幣廠合作推出的金鑽條塊，採用Hologram全像防偽技術提升辨識度。隨著數位交易普及，部分通路亦提供線上購買服務，使交易方式更加多元。

不過不同通路提供的品牌與規格不盡相同，投資人在選購時仍需審慎比較來源與條件，以降低風險。

此外，近年詐騙、洗錢案頻傳，為防範洗錢風險，政府針對黃金等高價值交易亦設有相關規範。依現行規定，單筆交易新台幣50萬元以上，或短期內多筆合計達50萬元以上，須進行完整的客戶身分審查，即使金額未達門檻，業者若認為有必要，也可要求提供身分資料；若透過信用卡或數位支付等具金流紀錄的方式交易，系統本身即具備可追溯的身份資訊，因此一般不再另行要求出示身分證。

金條上雖標示製造商、重量、純度、編號、產地與第三方認證標章，但相關資訊仍可能遭偽造。購買時應與商家現場確認重量與純度，並索取相關證明與發票，以確保交易憑證完整。

若後續發現金條純度不符、疑似偽造，或涉及他人以詐欺等不法行為取得之所得等情況，消費者才可依法向消保單位申訴，並依實際交易紀錄追究責任，以避免發生如新竹建商誤信投資詐騙、誤交高額黃金條塊等損失情況。

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