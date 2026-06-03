黃仁勳Computex繞境第二天 首站出巡鴻海大啖紅豆餅

黃仁勳在鴻海展位大啖紅豆餅。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日再度出巡南港展覽館，在台北國際電腦展（Computex）展開第二天的繞境活動，首站來到鴻海（2317）集團展位與董事長劉揚偉會面，當場享用紅豆餅且收下夏普機器人裝飾品，吸引來大批信眾將現場擠得水洩不通。

鴻海旗下工業富聯負責生產AI伺服器，董事長鄭弘孟表示，隨著Agentic AI（AI代理）加速普及，未來每個人、每個家庭都將擁有專屬AI助理，AI應用將從車載、辦公室一路延伸至個人終端設備，形成龐大的AI生態系，其市場規模與普及程度將不亞於智慧手機產業。

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鄭弘孟指出，Agentic AI正從概念逐步走向實際應用，未來AI不只是工具，而是能夠協助處理日常工作與生活事務的專屬助手。他以HAI（Home AI／Hybrid AI）概念為例表示，未來每個人都會「養一個AI」，甚至同時擁有多個具備不同專長的AI代理，協助完成各類任務。

鄭弘孟認為，隨著AI能力持續提升，未來從汽車、辦公室設備到個人隨身裝置，都將搭載不同型態的AI功能，形成全新的硬體生態系。AI不僅會成為人們生活中不可或缺的一部分，也將持續透過學習能力提升專業性與智慧程度，進一步帶動新一波終端裝置需求。

在AI基礎建設方面，鄭弘孟透露，輝達（NVIDIA）下一代AI平台Vera Rubin（VR）將於今年第三季底正式出貨，且今年一定會進入量產階段，工業富聯正與客戶共同推動大規模部署。Vera Rubin最大的優勢在於運算效率顯著提升，每瓦可產生的Token數量較前一代平台大幅增加，有助於降低AI運算成本，進一步改善資料中心客戶的投資報酬率（ROI）與資本支出（CapEx）效益，這也是目前市場需求持續升溫的重要原因之一。

鄭弘孟表示，目前Vera Rubin相關需求已具備相當明確的訂單與需求預測，市場能見度良好。展望2027年，AI產品將持續依照世代演進推陳出新，不同客戶仍會依照應用需求採用GB200、GB300或更新平台，但工業富聯對Vera Rubin後續市場發展維持審慎樂觀看法，並已做好充足準備迎接下一波AI基礎建設需求成長。

黃仁勳吸引大批圍觀民眾將現場擠滿。（記者方韋傑攝）

黃仁勳（右起）出巡鴻海展位拜訪董事長劉揚偉。（記者方韋傑攝）

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