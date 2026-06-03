凌航預估下半年獲利續佳 記憶體缺貨將延續到2028年

凌航董事長曾珍（右）。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠凌航（3135）董事長曾珍今（3）日指出，記憶體供不應求持續延燒，DRAM與NAND快閃記憶體價格逐季高漲，儘管購買成本走高，但公司第三季獲利表現至少會跟上半年維持高水準，她並預估記憶體缺貨將延續到2028年，今年與明年都將是好年，目前已有雲端服務供應商（CSP）客戶要與凌航洽談2028年合約。

曾珍表示，記憶體產業進入結構性的超級循環週期（Supercycle），凌航持續努力備貨，目前庫存水位約維持三到四個月左右，主力供應商為南韓SK海力士。她指出，AI伺服器對記憶體的需求量是傳統伺服器的八倍，三家原廠產能優先集中在HBM，造成DDR4與DDR5的結構性缺貨，預期將延續到2028年；第三季DRAM合約價約漲三成，儲存型（NAND）快閃記憶體約大漲達七成，第四季及明年也將會續漲。

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凌航去年營收達77億元、年增率超過40%，毛利率提升到10%，每股稅後盈餘6.33元。今年第一季營收39.58億元，單季每股稅後盈餘達10.76元，年增177.79%。公司看好邊緣運算AI、機器人後續需求，已切入工控、AI邊緣、車載及機器人跟醫療等高價值的垂直市場，且有長期合作夥伴與供貨夥伴，樂觀看待長線佈局的效益。

曾珍表示，目前接單處於排單狀態，生產以低功耗DDR4等居多，低功耗DDR5原廠有供貨給凌航客戶驗證，凌航預計今年底可開始正式量產出貨。她說，CSP與企業端、工控需求強勁，有CSP客戶正洽談簽2028年以後的供貨協定，消費性與一般通路的需求是稍弱。因應採購規模擴大與優化財務結構，凌航將積極進行籌資，七月與今年年底前會再辦理二次增資，總金額約在百億元之內。

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