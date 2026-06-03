機箱、機櫃雙路並進 勤誠下半年樂觀

勤誠（8210）今年強勢揮軍台北國際電腦展（Computex）。圖右為董事長陳美琪、左為總經理陳亞男。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼領導大廠勤誠（8210）今年強勢揮軍台北國際電腦展（Computex），總經理陳亞男受訪時指出，勤誠經歷多年產品、服務、產能佈局，與客戶關係深厚，都是讓勤誠營運蒸蒸日上的關鍵因素；受惠AI伺服器需求持續上升、機櫃也持續拓展，海外產能推進，勤誠對下半年營運持樂觀看法，未來5到10年持續尋找第三、第四成長曲線。

陳亞男指出，勤誠從PC、通用伺服器機殼起家，最早是標準化大量生產模式，不過從2012年起延攬專業經理人加入團隊，開始策略轉型，目前已成為整合型服務公司，提供前端商務精準對接、中端深度研發、後端智造落地的全方位夥伴。

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陳亞男說，目前勤誠在機箱領域「已經沒有競爭對手了」，因此拓展機櫃業務為第二成長動能，以持續帶動獲利成長，勤誠對機櫃業務設定的目標也是「世界第一」，延續與代工廠、CSP（雲端服務供應商）、輝達（NVIDIA）的深厚夥伴關係，帶動機箱、機櫃業務雙軸並進成長。

勤誠近年持續完備全球產能佈局，除台灣、中國產能，馬來西亞量產廠預計今年上線，美國 NCT（打樣）廠已啟用、量產廠如期推進中，新廠除高度自動化、減少人力外，也多設有研發量能，以就近支援客戶，彈性的生產佈局也獲得大客戶正向評價。

針對機櫃產能，陳亞男也表示，中國將新增機櫃產能、估6月完成，並將在台中設立機櫃廠，並設立焊接實驗室等支應機櫃生產所需的高階生產技術，興建中的美國、馬來西亞廠未來都將有7成產能用作生產機櫃，並正規劃越南廠專門生產機櫃。

展望未來，陳亞男指出，今年4月供應鏈歷經新舊產品轉換，營運經歷短暫沉寂，不過5月就見明顯成長，下半年一家ASIC客戶放大量，機箱穩健、機櫃逐步邁進，因此只要大環境沒有黑天鵝，勤誠下半年整體營運必將優於上半年。

身為輝達MGX的重要合作夥伴，勤誠在Computex現場首度公開支援下一代架構的1U MGX Vera Rubin 伺服器機殼方案，並同步展出基於MGX架構開發的1U、2U、4U及6U全系列AI機殼產品。

而在標準品（OTS）展區，勤誠則以模組化為設計基礎，展示其高度靈活的配置能力，完整覆蓋AI、雲端（Cloud）、儲存（Storage）與邊緣運算（Edge）四大應用領域，強悍展現滿足多元市場與客戶應用需求的頂尖開發實力。

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