影音標案年年同一家得標？數發部：僅1家廠商投標、將檢討招標機制

立委關切同一家廠商長期投標及得標的情況，數發部表示將接受建議，後續檢討相關招標機制。（截自國會頻道）

〔記者邱巧貞／台北報導〕立法院交通委員會今（3）日審查數位發展部預算，國民黨立委王鴻薇質疑，數發部成立以來，多項影音紀錄、直播及會議後製相關標案，連續多年由同1家工作室得標，累計金額近400萬元。

王鴻薇指出，相關標案自數發部成立以來幾乎年年由同一工作室得標，經費也從早期每年約80萬元，增加至近年約120萬元，她質疑，台灣具備影音製作、直播及會議紀錄能力的公司與工作室眾多，但相關標案卻長期集中於單一廠商。

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對此，數發部表示，一切依照《政府採購法》去招標的結果，結果就是只有1家廠商來投。

王鴻薇又指出，過去查詢其他政府機關採購案時，也曾發現多年由同一媒體或同一廠商承攬的情況，各機關理由同樣都是依法「公開招標」，此外，她也質疑，簡紹華長期自稱是政委辦公室的人、唐鳳辦公室顧問，這些資訊在網路上都查得到。

對此，數發部數位策略司司長蔡壽洤表示，數發部是依照契約內容執行驗收及管理，廠商對外聲稱的身分，並沒有特別去過問。他也說明，委員提及的120萬元標案金額實際為18個月期程經費，換算後平均每年約80萬元。至於立委關切同一家廠商長期投標及得標的情況，數發部表示將接受建議，後續檢討相關招標機制，以回應外界關切。

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