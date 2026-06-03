建大董事長楊啟仁：拿下美國新創電動皮卡輪胎訂單 第3季小量出貨

建大董事長楊啟仁表示，今年汽車胎已拿下美國新創電動皮卡訂單，預計第3季小量出貨。（建大提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕輪胎廠建大（2106）今天召開股東會，建大董事長楊啟仁表示，去年受到美國對等關稅影響，獲利創歷史新低，今年汽車胎已拿下美國新創電動皮卡訂單，預計第3季小量出貨；機車胎在印尼市場有所斬獲、自行車胎產能利用率已回升，全年營運審慎樂觀。

楊啟仁坦言，去年受到美國對等關稅影響，加上去年4月台幣急升，造成去年第2季每股虧損0.09元，下半年就都是獲利的，彌補了第2季的虧損，全年還小賺0.3元，今年第一季每股已賺0.12元。

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他說，美國總統川普「對等關稅」政策遭美國最高法院宣判違法，若美國依法啟動退稅機制，建大汽車胎之外的輪胎可望享受退稅利多，且台灣對等關稅降至15%，是非常漂亮的成績單，台灣將可與日本、韓國、歐盟公平競爭。

楊啟仁表示，雖然自行車胎在新車（OE）市場短時間很難快速回到2020年的榮景，但全球修補市場（AM）需求已穩定回升，帶動建大自行車內外胎的產能利用率，已從先前最壞時候的不到30%回升至40%，營運低谷已過。

摩托車胎印尼市場有所斬獲，與沙灘車（ATV）胎： 電動機車電力市場斬獲新進展；沙灘車（ATV）胎則透過「輪胎搭配輪圈」的配套銷售策略，將持續擴大全球市佔率。

建大在美國輕卡車胎的銷量也非常大，由於主打性能，對乘用車的銷售很有幫助；特殊車胎建大開發了技術門檻極高的「免充氣輪胎」，全球只有建大和米其林輪胎有推出，大幅提升品牌形象，出貨表現穩定。

楊啟仁並指出，因應歐盟正式對中國輪胎祭出反傾銷制裁，建大自去年10月起便展開超前部署，將原先輸往歐洲的產線由中國廠移轉至越南廠，越南廠產能今年5月建置就緒開始出貨，隨著越南廠產能利用率進一步拉高，汽車輪胎（PCR）在歐洲市場將重新放量。

他也坦言，今年受到中東戰事影響，油價飆高，造成原物料成本上漲，5月已開始使用高價材料，成本明顯上升，將在兼顧成本和競爭者競爭態勢下，漲價反映成本。

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