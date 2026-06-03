泓辰材料受邀赴法國峰會 展現台灣電池材料關鍵地位

泓辰材料受邀赴法國峰會，泓辰董事長陳宏力（右二）表示，此行展現台灣電池材料關鍵地位。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕磷酸鋰鐵錳（LMFP）正極材料領導廠泓辰材料（3616）獲法國總統馬克宏邀請，出席今年於凡爾賽宮舉辦的「Choose France 2026」商業峰會，台灣僅有三家企業受邀，另兩家為輝能科技與技嘉（2376），突顯台灣供應鏈的關鍵地位。

泓辰董事長陳宏力表示，此次受邀是與歐洲指標電池廠長期合作的成果，法國工業部長與幕僚長Laurent SUSTER接待，目前已成功導入歐美高階應用市場取得第一筆量產訂單，並推進航太、衛星、軌道交通及高端工業等佈局，泓辰助攻歐洲海事集團在歐亞等地取得重大標案，法國正積極推動電池供應鏈本土化，而目前歐洲尚無LMFP正極材料的量產廠，泓辰因掌握此項關鍵材料技術，成為法國能源轉型積極爭取合作的指標對象。

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同時，陳宏力也說，法國政府極度看重泓辰在高安全綠能應用上的關鍵技術，並於會中強烈表達希望泓辰能落腳法國、建立在地供應鏈，更納入法國新能源產業發展的重要戰略夥伴，共同打造歐洲本土次世代高階電池產業核心。

隨著全球能源轉型加速，LMFP正極材料的戰略價值持續提升，具備量產能力的業者在全球範圍內屈指可數。從美國能源部推薦、近期接到高端應用量產訂單，到親赴凡爾賽宮與全球領袖對話，泓辰在全球電池材料供應鏈中的關鍵地位，正持續獲得國際市場認可。

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