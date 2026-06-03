不跟風、沒規模！他們從舊車庫起步「傳統產業」 竟拚出千萬事業版圖

美國紐約州2名男子打造出結合精釀啤酒、在地文化與社區精神的特色酒廠。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約州兩名創業家，從老舊車庫起步，打造出結合精釀啤酒、在地文化與社區精神的特色酒廠。當同業瘋狂追逐市場潮流時，他們反而選擇逆勢而行，不拚規模、不追話題，短短數年間，這家原本不起眼的小型酒廠年營收已突破50萬美元（約新台幣1569萬元）。

外媒報導，來自紐約金斯頓（Kingston）的辛普森（Tait Simpson）與歐文斯（Matt Owens）共同創立「Kingston Standard Brewing Co.」（金斯頓釀酒廠）。兩人雖然背景截然不同，卻因共同理念而攜手創業，希望打造一個真正屬於當地居民的社區空間。

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辛普森最初其實是因為研究天然酵母麵包而接觸發酵技術，進而開始自釀啤酒。他表示，發酵過程中的耐心與細節深深吸引自己，也讓他逐漸萌生經營酒廠的想法。之後，他進入當地酒廠學習專業釀造技術，同時構思未來屬於自己的小酒館。

另一方面，歐文斯則長年從事品牌設計工作，並曾創辦唱片公司、藝廊與設計公司。他認為，現代許多品牌過度包裝、缺乏真實感，因此希望打造一個具有在地特色且真正融入社區的品牌。

兩人透過共同朋友介紹認識後，發現彼此都希望創造一個只能存在於金斯頓、無法被複製到其他城市的品牌。由於金斯頓是紐約州第一個州府，擁有超過350年的歷史與濃厚文化底蘊，但當地一直缺乏真正能代表城市特色的精釀酒廠。

2018年，當時美國精釀啤酒市場正掀起熱潮，各家酒廠競相推出風味強烈的啤酒。然而兩人認為，市場逐漸忽略了最基本的需求，也就是讓人能夠輕鬆享受、願意停留下來聊天聚會的啤酒與空間。

於是，他們決定逆勢而行，打造一家主打經典風格啤酒與簡單餐點的社區酒館，希望讓老居民與新住民都能自在交流。創業初期，兩人與幾名投資人共同投入約15萬美元（約新台幣471萬元），其中各自出資不到2萬美元（約新台幣63萬元），買下位於金斯頓市中心一處約1500平方英尺的老舊車庫。

這間充滿工業風格的老建築擁有水泥地板、裸露屋樑以及歲月留下的痕跡。雖然環境老舊，但在兩人眼中卻是理想據點。接下來一年，他們投入大量時間整修建築。歐文斯負責品牌設計，從金斯頓的歷史建築、老招牌與地方傳說中汲取靈感；辛普森則專注於啤酒配方研發及原料採購。

不同於一般大型酒廠，Kingston Standard從一開始就決定維持小規模經營模式。作為一家「奈米酒廠」，他們每次僅生產少量啤酒，因此產品經常輪替，有些酒款甚至只出現一次就不再販售。

雖然部分顧客曾因喝不到喜歡的酒款而感到失望，但也因此培養出一群固定客群，經常回店嘗試新品並提供意見。許多熱門酒款甚至是根據顧客建議不斷調整而成。

然而，經營社區型酒館並非外界想像般浪漫。辛普森坦言，這是一門利潤有限、工時漫長且高度受景氣與天氣影響的生意。創業初期，他們之所以能夠生存下來，關鍵就在於控制成本，並避免盲目追求快速擴張。

目前，Kingston Standard每年營收已超過50萬美元，且隨著新生產設施啟用，未來仍有持續成長空間。兩位創辦人表示，目標並非為了擴張而擴張，而是希望建立一間能夠長久經營、真正服務社區的企業。

談到創業心得，歐文斯分享父親經常提醒他的一句話「先擬定計畫，再照著計畫執行。」他認為，創業過程中計畫可以調整，但若完全沒有方向，只會讓每一步都更加困難。

而對兩人來說，創業至今最大的成就，不只是營收成長，而是在當地建立了一個讓居民願意聚集、交流並產生歸屬感的地方。正如他們始終堅持的理念，做好啤酒、善待每一位走進店裡的人，這份初心至今從未改變。

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