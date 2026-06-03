台糖前董欠國庫1.7億未還！北院下令拘提吳乃仁歸案

前台糖公司董事長吳乃仁。（資料照）

〔記者翁靖祐／台北報導〕民進黨大老，前台糖公司董事長吳乃仁因為涉及台糖土地案，被依背信罪判刑9月刑期定讞，且須賠償台糖1.7億元。台中地院先前囑託台北地院查扣吳乃仁名下資產，台北地院今日簽發拘票拘提吳，不過北院今日並未成功拘提到吳，未來將由台中地院決定是否再行拘提。

吳乃仁在任職台糖董事期間，曾幫助春龍開發取得土地優先購買權，再低價出售霧峰工業區土地，導致台糖損失近2.5億元。刑事部分，台中高分院判處吳9月有期徒刑，並於2015年1月17日執行完畢。民事部分，吳乃仁與春龍公司被判應賠償1.1億，加上利息等估算應達1.7億。

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台北地院2024年12月受台中地院囑託，先扣押吳1700萬元資產，台糖過去也曾證實，已經透過強制執行程序追回700多萬元。並於2024年底以及2025年初再次向法院遞狀聲請強制執行。

過去，民眾黨主席黃國昌任職立委期間，曾於立法院質疑吳乃仁在服刑完畢後，不僅未還款，還開著BMW豪車前往高黨的無菜單料理餐廳，和台北地檢署檢察官徐名駒等檢察官共餐。而徐名駒日前也被懲戒法院職務法庭判罰俸2月定讞。

根據強制執行法21條規定，債務人經合法通知，無正當理由而不到場，或是有事實足認其有逃匿之虞，執行法院得拘提之。由於管轄權的問題，因此本案只能由台中地院囑託台北地院簽發拘票，將吳乃仁提解到案。

不過據了解，北院今日並無成功提解到吳乃仁，由於本次拘票時限只到今日為止，而北院未能如期拘獲，將逕行簽結，若中院再次囑託拘提，北院才會再次依法拘提吳。

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