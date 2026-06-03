所得成長追不上房價飆漲！6年來六都房價全飆漲 所得卻僅台北市小幅增加

六都6年來平均報稅金額僅有台北市增加。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕所得成長追不上房價飆漲。房仲業者彙整2018至2023年、6年來六都加新竹縣市年度平均每戶綜合所得稅報稅金額變化跟同期住宅每坪均價走勢。

發現六都6年來平均報稅金額僅有台北市增加、6年增幅約2.6%，反觀其它五都均呈現衰退、6年來減幅均5%起跳，又以高雄市減幅最大、6年年減幅達10.2%。

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再觀察六都住宅每坪均價變化，6年來全數呈現上漲，其中台北市漲幅最小、上漲約26.8%，其它四都漲幅均4成起跳，又以台南市、高雄市等南二都房價漲勢最兇、6年漲幅均超過5成。

新竹縣市唯一所得、房價雙漲

至於，新竹縣市6年來則呈現所得報稅金額、房價均上漲的都會區。其中新竹縣市6年來報稅金額增幅均為13%起跳，房價漲幅則6成上下。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新竹縣市受惠科技產業聚集效應，吸引許多高新科技新貴族群的移入，因此也推升當地整體收入有明顯提升，也意味著民眾繳納的綜合所得稅同步提高。換句話說，當地居民不只賺得多，稅也繳得多，反映區域整體經濟實力持續增強。當高收入人口持續遷入，對於當地房市的購屋需求也會增加，因此，形成房價上漲的重要底氣。

至於，2018至2023年期間，雖然中南部極力想引進高科技產業，但傳統產業、觀光產業仍受到全球大環境景氣、疫情衝擊等影響，導致許多非科技業的普通家庭的報稅所得總額反而不增反減，加上還有通膨問題，讓不少民眾的實質薪資是倒退的。

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