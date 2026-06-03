不是輝達！若明天股市崩盤「必買台積電」 外媒揭稱霸全球理由

外媒指，如果明天股市崩盤，必買台積電股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕市場大跌總是讓投資人感到緊張不安，但從另一個角度來看，股災往往也是以便宜價格買進優質股票的最佳機會。投資媒體《The Motley Fool》報導指出，如果明天股市崩盤，最想買的AI股票絕對是台積電。

報導指，今年第一季就曾出現類似情況。許多大型科技股在年初大幅下跌，估值降至近年低點。由於去年底到今年初股價漲幅過大，不少投資人選擇獲利了結；而當股價在3月大幅回落後，又重新進場買進。

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自那之後，大型科技股再度展開強勁反彈。以科技股為主的那斯達克指數自4月1日以來已上漲24.7%，並持續創下歷史新高；S&P 500同期也大漲15.9%，同樣刷新歷史紀錄。

然而，隨著近期股市大漲，估值再度快速攀升。其中最受關注的指標之一席勒本益比（Shiller P/E ratio），目前已來到42倍的高水位。這項指標以過去10年的通膨調整後獲利計算估值，而上一次達到如此高水準是在1999年，也就是股市崩盤前夕。

再往前一次接近這個水準，則是2021年10月，當時席勒本益比突破38倍，隨後市場進入長達一年的熊市，那斯達克指數重挫約33%。

歷史經驗顯示，市場未來確實有可能再度出現修正甚至崩盤，但沒有人能夠百分之百預測。如果真的發生股災，有一檔股票將是最想大舉買進的標的，那就是台積電。

台積電：全球晶片製造霸主

台積電是全球最大的晶圓代工企業，專門替其他晶片設計公司生產晶片。其客戶超過500家，包括Apple、輝達、Intel、博通、AMD以及高通等全球科技巨頭。目前，台積電掌握全球晶圓代工市場約72%的市占率，而且近年來仍持續提升。

更重要的是，在AI運算與資料中心所需的先進製程晶片領域，台積電的優勢更加驚人。根據業界估計，台積電在先進晶片代工市場的市占率超過90%。無論是生產規模、製造效率，還是先進封裝技術，台積電都擁有競爭對手難以追趕的優勢。

為什麼台積電比許多AI股票更具吸引力？市場上當然有許多優秀的AI概念股，但台積電最大的優勢在於其深厚的護城河與市場主導地位。

更關鍵的是，台積電採取純晶圓代工模式，本身不與客戶競爭。無論未來AI晶片市場由哪家公司稱霸，幾乎都需要依賴台積電的生產能力。換句話說，不管最後是輝達、AMD、英特爾，還是其他新興AI晶片公司勝出，台積電都有機會從中受益。

這種「不押注單一贏家，而是成為所有贏家的供應商」的商業模式，讓台積電在AI時代具備極高的戰略價值。

此外，台積電長期報酬驚人。從投資報酬來看，台積電近年的表現也相當亮眼。截至目前為止，台積電今年股價已上漲約40%；過去12個月更累積上漲119%。

若將時間拉長至10年來看，台積電平均年化報酬率高達33%，遠優於大多數大型企業。目前台積電本益比約35倍，預估未來本益比（Forward P/E）約26倍。與許多AI概念股相比，這樣的估值其實並不算特別昂貴。

因此，如果未來市場出現修正甚至崩盤，導致台積電股價進一步下跌、估值回落，那對長期投資人而言，很可能會是一個極具吸引力的買進機會。

對於看好AI產業未來10年甚至20年發展的人來說，台積電不只是AI浪潮中的受惠者，更是整個AI生態系中不可或缺的核心基礎建設。

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