勞動部推「育兒大禮包」 立委轟：勞工彈性減工時｢仍要看雇主臉色」

立法院社會福利及衛生環境委員會今（3）日審查「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案，勞動部長洪申翰出席備詢。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部推動全國性「育兒友善職場獎勵措施」，包括有60天以日請「育兒假」，針對育有12歲以下子女的勞工，勞工每日可減少1小時工作時間，不過，上述的措施，遭立委砲轟從「育嬰假」變更為「育兒假」，但提供給勞工的天數「一天都沒有增加」；育兒勞工想要減少工時，也需雇主同意，到頭來「還是要看雇主臉色」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（3）日審查「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案等100案，勞動部長洪申翰出席備詢，立委針對勞動部上周宣布的「育兒大禮包」，質疑許多內容看似大舉加碼，其實並沒有實質的增加。

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立委王育敏指出，勞動部宣布將推動育兒父母減少工時，「1天減少1小時」工時，但卻需「勞資合意」，等於還是需要看雇主的臉色，讓原本「很開心」的家長產生極大的落差。質疑為何不「一步到位」，直接透過法令強制施行？讓有小孩的家庭擁有這項權利，不必再看雇主臉色。

對此，洪申翰坦言，此次修法並未修訂「性別平等工作法」19條，主要原因在於性工法19條，是強制性條文，若勞工提出雇主不得拒絕，但勞動部必須考量各行各業的「運作可行性」，希望以「獎勵」的方式，配合政府提出的獎勵措施，降低雇主反對的門檻。各國（如日本、韓國）的相關政策也多保留雇主拒絕的彈性，政府的方針是透過提高配套誘因，盡量降低企業同意的門檻。

此外，將「育嬰假」變更名稱為「育兒假」，王育敏也質疑，勞動部在記者會宣傳的「60天育兒假」，實際上總天數「一天都沒有增加」，只是將原本2年「育嬰留職停薪」當中的「60天」改名為育兒假，有誤導家長以為「多出60天」假期的嫌疑。此外，若家長已在小孩在3歲前，請滿原本2年的育嬰假，當小孩在3到6歲時，現行法規根本無法再申請這項育兒假。

對此，洪申翰坦言，60天育兒假的總天數確實沒有增加，但政策的核心改變在於「彈性」。過去的育嬰留停無法單日請領，但自今年起，推出彈性育嬰留停新方案，是讓家長可以採取「單日請」，未來也從原本的60天提高至60天，但仍在原有的2年育嬰留職停薪的總日數內。

針對立委提案，育嬰留職停薪津貼期間由6個月再延長至8個月甚至18個月，勞動部表示，勞工申請育嬰留職停薪期間越長，復職後面臨工作適應困難及技能衰退比率越高。故延長津貼給付期間，將涉及影響勞工職涯發展，失業給付若比照，將加重就業保險財務負擔；且若失業給付期間也延長，將不利勞工積極尋職。

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