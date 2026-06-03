立委質疑近400萬標案流向唐鳳人馬 數發部回應

針對立委關切數位發展部相關採購案，數發部回應表示，相關採購均依《政府採購法》規定辦理。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今（3）日召開記者會指出，前數發部長唐鳳自111年上任以來至卸任後，數發部每年辦理的「活動會議影音記錄採購案」，皆由簡孝樺擔任負責人的「若思影像工作室」得標，4年累計得標金額近400萬元。她提到，簡孝樺曾自稱為唐鳳辦公室專案顧問，質疑相關採購案是否涉及不當關係。

王鴻薇表示，數發部成立至今，除屢遭外界質疑打詐成效不彰及編列預算出國考察外，卻仍每年編列上百萬元辦理會議影音記錄採購案，且連續多年皆由與前部長辦公室關係密切人士擔任負責人的廠商得標，相關情況有必要對外說明。

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針對外界關切相關採購案，數發部稍早回應，重申所有採購案件均應業務所需，依據《政府採購法》相關規定辦理，經公正評審程序，合法合規、公開透明，並無其所言為特定公司或人士量身定做之情事；數發部未來亦將持續依照實際業務需求滾動調整採購案，並歡迎各界參與數發部採購案件，共同為執行我國相關政策努力。

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