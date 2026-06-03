格羅方德完成收購新思科技ARC處理器IP業務（格羅方德提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）今日宣布，已完成對新思科技（Synopsys）ARC處理器IP解決方案業務的收購。此次收購結合格羅方德旗下 MIPS業務，進一步奠定格羅方德作為Physical AI（實體世界 AI）專屬軟體到矽晶片（software-to-silicon）」能力技術夥伴的定位。

格羅方德表示，MIPS與ARC的結合，將RISC-V處理器IP、軟體工具、客製化設計與先進製造能力整合為單一解決方案，同時引進世界級處理器與AI人才團隊，進一步強化格羅方德的工程實力，加速創新發展。

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格羅方德正與新思科技密切合作，確保員工、客戶及合作夥伴順利完成業務移轉，新思科技將持續保有並擴展其完整的介面 IP 與基礎 IP 產品組合，格羅方德則正式接手ARC處理器 IP 業務的所有權與營運管理。

格羅方德旗下MIPS執行長 Sameer Wasson 表示，Physical AI 正推動運算、軟體與製程技術之間更緊密的整合，客戶需要能夠同時支援這三個面向的合作夥伴。隨著MIPS與ARC的整合，格羅方德能夠提供客戶建構差異化、特定應用解決方案所需的軟體、IP與客製化晶片能力，涵蓋車用、工業機器人及嵌入式系統等領域，使公司得以成為全方位技術夥伴，並參與客戶從設計初期到產品實現的完整開發流程。

格羅方德表示，隨著 Agentic AI（自主型 AI）快速從資料中心延伸至實體世界，正推動新一代 Physical AI與自主平台的發展，涵蓋車用雷達、先進駕駛輔助系統（ADAS）、工業機器人、智慧工廠以及下一代 IoT 裝置。這些系統必須在嚴格的功耗與延遲限制下，即時完成感測、思考、決策、執行與通訊，因此橫跨運算、AI 加速、感測與連接能力的差異化晶片技術，已成為推動效能與市場普及的關鍵。

英飛凌（Infineon）汽車軟體與生態系副總裁 Thomas Schneid 表示，隨著車用與工業系統日益朝向即時化與 AI 驅動發展，公司需要能夠將標準化 IP、最佳化晶片設計以及產業所需供應韌性結合在一起的技術夥伴。格羅方德結合 MIPS 與 ARC 處理器 IP，以及其全球製造規模，為企業提供強大的端到端基礎，協助打造下一代智慧系統所需的差異化、高能源效率解決方案。

隨著交易完成，ARC 處理器 IP 業務正式納入格羅方德旗下 MIPS 不斷擴展的 Physical AI產品組合。MIPS 與 ARC 共同構成世界級 RISC-V 處理器 IP 產品陣容，涵蓋高效能、中階及超低功耗運算與 AI 核心，並擁有超過150項專利，以及由超過300 家 IP 客戶組成的全球生態系統。

此次收購的產品組合還包括應用專屬指令集（ASIP）處理器工具，ASIP Designer 與 ASIP Programmer，使客戶能夠根據特定工作負載設計及開發客製化處理器。結合格羅方德的設計支援能力、客製化晶片技術、先進軟體工具以及全球製造布局，客戶可透過單一合作夥伴獲得從架構設計到晶片量產的完整支援，加速早期開發合作、差異化產品設計與產品上市時程。

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