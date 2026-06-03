被消費者鑽漏洞！Costco昔日「超神會員福利」曝光 現在全沒了

美式賣場好市多（Costco）提供會員許多誘人福利。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）提供會員許多誘人福利，不過Costco也曾因會員過於濫用，導致把一些福利給取消掉，美國媒體《BGR》就盤點出3項美國Costco過去曾提供，但現現已取消的會員福利。

電子產品無限期退貨

Costco的電子產品的退貨規則通常與其他商品有所不同，退貨期限為90天，包含電視、筆記型電腦、平板電腦和大型家用電器等電子產品均受此政策約束，90天的退貨期限從顧客收到商品之日起計算。

請繼續往下閱讀...

Costco的90天退貨期限雖然看起來不錯，但其實是過去政策的縮減版本。過去，Costco允許會員無期限退回電子產品。也就是說，如果消費者在Costco購買了電視，之後遇到產品故障，或使用數月甚至數年後不滿意，都可以退回並獲得退款。這也代表消費者可以藉此鑽漏洞，隨時升級設備，只要退回舊產品並用退款購買新型號即可。

也因為有部分消費者濫用此制度，導致Costco將電子產品退貨期限限制為90天，儘管如此，相較其他零售商來說，Costco對電子產品的退貨標準仍然非常寬鬆。

線上與實體相片中心

另一項過去屬於會員福利的Costco服務，是實體與線上相片中心。Costco過去在門市內設有相片中心，可供顧客洗照片，甚至製作客製化商品，例如月曆。同時也提供護照照片列印，以及畫布輸出服務，價格相當實惠。

然而，美國Costco於2021年關閉實體相片中心，可能是因為隨著手機相機與社群媒體興起，洗照片需求大幅下降。線上相片中心在實體關閉後仍持續運作約2年，但最終於2023年全面關閉，並將會員導向其他替代服務。

商品延長保固

美國Costco與花旗（Citi）推出聯名信用卡，會員可透過花旗好市多聯名卡，額外獲得24個月保固，並疊加原廠保固，總保障最高可達7年。

這項福利的意義在於，即使原廠保固過期，消費者仍可在一定期間內將問題商品退回零售商，獲得免費維修或更換。對會員而言，這是一項非常有價值的福利，因為許多商品雖然有保固，但保固期限往往較短。而花旗好市多聯名卡提供的24個月延長保固，意味著無論原廠保固多短，零售商都會額外提供保障。

不過這項福利已於2023年取消，目前透過該卡新購商品已無法再享有延長保固。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法