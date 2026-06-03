焦點股》鴻海：賴總統加持電腦展 衝26年新高

總統賴清德（左4）、行政院長卓榮泰（左3）昨日參訪鴻海在台北國際電腦展的攤位。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）於台北國際電腦展（Computex 2026）展示AI基礎設施、智慧製造、智慧電動車、智慧城市、機器人技術、智慧醫療及太空數據中心等領域的最新佈局，受惠於總統賴清德昨日到場加持，激勵今日股價大漲，早盤高點觸及314元，創26年新高，截至上午10時41分暫報311.5元，漲幅3.32%，成交量9萬9017張。

鴻海表示，此次展覽的特色硬體包括輝達（NVIDIA）Vera Rubin NVL72伺服器，以及共同封裝光學元件（CPO）、高速光連接、圖形處理器（GPU）擴充套件，軟體方面則有旗下FoxBrain 2.0、CoDoClaw臨床人工智慧系統，創新佈局則包含手術護理協作機器人，以及輪式人形機器人解決方案。

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鴻海指出，旗下護理協作機器人Nurabot已於去年完成場域驗證，目前正逐步擴大導入至台北榮總、童綜合醫院及海外護理教育機構等場域。根據實際部署數據，Nurabot每日可執行75至80項工作，包括藥品遞送、檢體運送等任務，協助降低約30%的護理工作負擔。

除了護理機器人，鴻海此次也展示與日本川崎重工、台中榮總及元化智能共同開發的刷手護理協作機器人，透過多模態感知、手術場景辨識及任務推理能力，協助未來手術室智慧化發展。此外，鴻海也攜手台北榮總、川崎重工、湯山製作所及法博智能，打造智慧醫院化療藥物調配與配送系統，串聯藥物調製、自主運輸及護理配送流程，提高醫療作業效率與用藥安全。

在AI軟體平台方面，鴻海首度展示醫療代理式AI協作平台CoDoClaw，整合乳癌篩檢、心電圖判讀、眼底影像分析及冠狀動脈分析等應用，並進一步串聯病灶偵測、預約掛號、報告生成及後續追蹤管理流程。鴻海認為，未來醫院將由多個AI Agent共同協作，CoDoClaw將成為智慧醫院的重要協調中樞。

鴻海B事業群暨數位健康事業負責人姜志雄說，下一波醫療產業轉型不會只來自AI模型，而是具備感知、推理與執行能力的AI系統。鴻海正透過AI基礎設施、數位分身、實體AI及醫療生態系合作，加速智慧醫院發展，並看好台灣結合健保制度、半導體產業及高度數位化醫療環境的優勢，有機會成為全球智慧醫療與主權AI的重要示範場域。

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