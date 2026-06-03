焦點股》弘憶股：黃仁勳點名 連3天漲停

黃仁勳點名，弘憶股股價連3天漲停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕通路商弘憶股（3312）日前被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在演講中點名，激勵弘憶股今股價續亮燈漲停至66.6元，上漲6元，連3個交易日漲停，截至10點17分，成交量1760張，漲停委買量超過1萬張。

黃仁勳周一在台北演講中指出，人工智慧將在全球各地運行，每家公司都將由AI驅動，每個區域也都會建置自家的AI基礎設施，輝達協助各地業者建立AI Cloud，全球相關生態系快速成形中，他並點名到台灣GMI公司。

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弘憶股的公司英文縮寫為GMI，GMI Cloud是弘憶股的關係企業，為全台首家、亞太區第八家拿到輝達雲端服務商（NCP）資格的雲端公司。弘憶股因策略合作，帶動公司成功從傳統IC通路商轉型為AI數位基礎設施營運商，AI業務佈局主要涵蓋台灣與海外資料中心。

弘憶股先前透過採購輝達GPU與伺服器設備，建置算力租賃機房，並委託GMI Cloud經營。弘憶股預期，AI租賃業務營收佔比將逐漸拉升。

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