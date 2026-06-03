Costco「退貨電器」去哪了？外媒驚爆神秘「隱形帝國」

Costco「退貨電器」去哪了？外媒驚爆全都進了「好市多清倉批發拍賣」的線上拍賣會上。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）憑藉「無條件退貨政策」深受全球消費者喜愛，不過，那些被退貨、有瑕疵、甚至沒賣出去的全新廚房電器，最後都流向哪裡了呢？外媒調查發現意外發現神秘「隱形帝國」，這些退貨、損壞和滯銷商品（例如廚房電器）會被打包存放，然後放到名為「好市多清倉批發拍賣」的線上拍賣會上，最終搖身變成商人的搖錢樹。

《Chowhound》報導，一些大品牌，例如亞馬遜，在退貨政策方面非常透明，但好市多在這方面的資訊卻不那麼容易獲取，在經過深入調查發現，為了不讓倉庫被龐大的退貨與滯銷電器塞爆，好市多聯手B2B（企業對企業）線上平台 B-Stock Solutions，建立了1個名為「好市多清倉批發拍賣」的祕密管道。

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在這裡，大至廚具套裝、小至氣炸鍋與微波爐，都會被打包成一整個大托盤，以「價高者得」的方式公開競標。

不過，想要直接從這個拍賣平台撿便宜，你必須擁有「轉售許可證」，一般消費者是無法直接參與出價的。好市多藉由這種方式快速變現、減少損失，直接將庫存壓力轉移給批發商。

當這些神祕買家得主標下電器托盤後，真正的吸金才剛開始，不過，好市多為了保護自身門市的生意，設下了1道超嚴格防線，即所有人透過拍賣標下的好市多商品，絕對不得在任何１家營業中的好市多門市「方圓5英里（約8公里）」內轉售。

因此，這些電器最終會流向兩個地方，1是線上二手平台，如 eBay 或 Poshmark；另1管道是實體清倉甩賣店（Liquidation Stores），這些專門收購好市多、亞馬遜過季或退貨品的實體店，往往會採用超刺激的「統一定價制」。

這些清倉甩賣店的運作模式非常瘋狂，他們會將電器與雜貨直接傾倒在大型貨箱（Bin）裡讓顧客動手挖寶，更吸睛的是他們的「星期定價法」，通常在「補貨日」價格最高（因為好貨最多），接著每天固定降價。

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