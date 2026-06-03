一句話就多了600億美元市值！美國散戶吵翻：該跟黃仁勳、還是跟川普買股？

當市場越來越習慣跟著名人表態而進場購買股票，令美股散戶開始熱議：黃仁勳還是川普，該跟誰？（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾個月，川普公開稱讚的美光、戴爾等股票接連大漲；而在今年Computex期間，黃仁勳一句「Marvell將成為兆美元市值公司」，直接引爆市場狂熱，推動Marvell單日股價暴漲32.52%，市值瞬間增加超過600億美元（約新台幣1.8兆元）。

據報導，美國散戶在Reddit平台熱烈討論一個問題，當美國總統與AI教父都成了華爾街最強「帶貨王」，如果只能跟一個人的投資名單，究竟該跟川普，還是跟黃仁勳。分析師指出，美股市場也開始出現新的投資現象：與其研究企業，不如研究「誰在發言」。

請繼續往下閱讀...

據報導，輝達執行長黃仁勳在Computex演講期間公開表示，晶片廠Marvell未來有機會成為一家市值上兆美元的企業。這番發言立刻點燃市場熱情，推動Marvell股價當天暴漲超過32%，達到290.79美元的歷史新高，是近3年來最大單日漲幅，總市值躍升至約2543億美元（約新台幣近8兆元）。

對許多投資人而言，這樣的漲幅甚至比一份亮眼財報更具殺傷力。

事實上，不少散戶可能從未研究過Marvell的產品、獲利能力或現金流表現，但市場真正關注的並非基本面，而是黃仁勳的背書效應。如果有人事先知道Marvell執行長Matt Murphy將與黃仁勳同台，並預期雙方將在公開場合高度肯定彼此合作關係，這似乎就足以成為買進理由。

在Marvell暴漲後，也迅速在Reddit知名投資論壇r/wallstreetbets引發熱烈討論。

大量美國散戶留言直呼「市場瘋了」、「這根本不公平」。他們認為，黃仁勳只是一句公開評論，就能瞬間創造數百億美元市值，但一般投資人既沒有資訊優勢，也無法提前布局，最終往往只能追高進場。

部分投資人更指出，這類事件反映出市場正在形成一種新的資訊套利模式，只要掌握重要人物的公開行程、人際關係或可能發言內容，就有機會提前卡位，等待市場跟進買單。

而當這種「名人效應」的主角從科技企業家變成美國總統時，爭議就變得更加敏感。近期，美國總統川普多次公開稱讚自己持有的股票，引發市場對利益衝突與市場公平性的質疑，其中最受關注的是記憶體大廠美光。

川普公開看好美光後，股價在短短一週多內上漲超過25%。更令市場側目的是，美光在此前2個月已經翻倍，而那段時間恰好與川普第一季大幅建立持股的時間高度重疊。對許多投資人而言，等到川普公開表態後才跟進買進，往往已經錯過最佳進場時機。

類似情況也發生在戴爾科技身上。川普先前曾多次公開推薦戴爾產品，而當時他本身也持有數百萬美元的戴爾股票。從結果來看，無論是黃仁勳還是川普，都展現出驚人的市場影響力。

報導指出，過去投資人習慣研究財報、產業趨勢與企業競爭力；如今，許多機構投資人開始將高層發言、公開活動、社群動態甚至訪談內容視為重要交易訊號。專業資金能快速解讀並提前布局，但散戶往往是在新聞登上頭條後才意識到機會已經出現。

因此，美國社群平台上出現了半開玩笑、半認真的投資心態，散戶直言 :「我現在就在等黃仁勳或川普下一次提到哪家公司」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法