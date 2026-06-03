焦點股》凱基金：獲利創同期新高 漲停創24年新高

凱基金獲利創同期新高，今日爆量衝漲停，股價創24年新高。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）昨日召開法說會，財務長黃碧玲明確指出，旗下子公司凱基人壽在台股配置達2351億元、投報率高達31.68％，今年至4月底，已適時實現近200億元資本利得，未來壽險的股票處分利益也會上繳，擴大可供分配盈餘計算基礎。相關利多激勵凱基金今日買盤大舉湧入，開盤後25分鐘即衝上漲停25.7元，來到24年新高，短短1小時已有逾9萬張的成交量。

凱基金控昨日舉行法說會，受惠於全球股市表現強勁、台股衝上4萬點新高且持續走揚，凱基金旗下各子公司，包括壽險子公司的投資型保單、銀行財富管理、證券的經紀手續費淨收益及淨投資收益，及投信的業務，均因ONE KGI效益持續發酵，而有亮眼表現，獲利也有明顯成長。

請繼續往下閱讀...

特別是子公司凱基人壽截至4月已實現近200億元資本利得，金控獲利若加計FVOCI股票處分利益，第1季調整後獲利達262億元，換算每股獲利1.55元，創歷年同期新高。凱基金前4月累計自結稅後淨利175.9億元，加計FVOCI股票處分利益後的調整後累積獲利374.6億元，帶動金控淨值較去年底增加800億元以上，普通股每股淨值達23元以上。

凱基金說明，FVOCI股票處分損益雖然不計入當期損益，但會直接反映在保留盈餘，這一部分仍屬可供分配盈餘之基礎，未來股利發放不會只靠銀行、證券上繳，壽險的股票處分利益也會上繳，凱基人壽今年第1季投資總資產達2兆3092億元，其中在台股配置達2351億元、占可運用資產10.2％，投報率高達31.68％，至今年4月底，已適時實現近200億元資本利得，凱基人壽持續看好台股，強調會積極的操作，持續努力獲得更好的資本利得。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法