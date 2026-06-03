點名3位台灣人改變世界！韓媒曝關鍵科技巨頭「是他們」

台積電創辦人張忠謀再度同台。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕AI浪潮席捲全球，台灣出身的科技領袖正站在產業變革最前線。南韓媒體報導點名輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰，以及台積電（TSMC）創辦人張忠謀，認為3人不僅改寫全球半導體產業版圖，更在人工智慧時代扮演關鍵角色，被譽為台灣科技實力的最佳代表。

《首爾經濟日報》報導，領導全球市值最高企業輝達（NVIDIA）的黃仁勳，被譽為「半導體產業的拿破崙」。黃仁勳1963年出生於台灣台南，9歲時移民美國，並在30歲時創立專注於圖形處理器（GPU）的輝達。

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而將AMD打造為GPU產業第2大勢力、與輝達及英特爾（Intel）競逐市場霸主地位的蘇姿丰（Lisa Su），同樣出生於台灣。黃仁勳與蘇姿丰之間具有表親關係（黃仁勳是蘇姿丰的表舅）。報導表示，台灣民眾甚至將兩人稱為「台灣出生的兩大天才」。

蘇姿丰3歲時移居美國紐約，在麻省理工學院（MIT）主修電機工程，之後進入德州儀器（TI）工作，並一路晉升至IBM半導體研究中心主管，她主導將半導體內部導線材料由鋁改為銅，被視為改變半導體歷史的重要突破。接掌當時信用評等已跌至垃圾級的AMD後，她成功帶領公司重返頂尖企業之列。

另外，全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）則被台灣人稱為「護國神山」。創辦人張忠謀在麻省理工學院完成學業後進入德州儀器工作。54歲時，在台灣政府誠摯邀請與投資支持承諾下來到台灣，創立台積電。黃仁勳也說：「沒有台積電，就不會有今天的輝達。」

花雖如此，但報導最後認為，在產業全面邁向AI的轉型時代，沒有任何一家企業能夠單獨贏得這場競爭。本週在訪問完台灣之後，黃仁勳將至韓國，與包括三星電子、SK海力士、現代汽車、LG電子等多家大型企業集團負責人會面，探討在半導體和實體人工智慧（AI）領域的合作。

圖左為AMD執行長蘇姿丰，右為輝達執行長黃仁勳。（路透，資料照，本報合成）





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