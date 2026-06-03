焦點股》 光聖：黃仁勳讚譽邁威爾 光通訊嗨

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳讚譽光通訊廠邁威爾（Marvell）將是下一家「兆美元級企業」，帶動邁威爾股價暴衝逾30%激勵，光聖盤中漲停。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳讚譽光通訊廠邁威爾（Marvell）將是下一家「兆美元級企業」，帶動邁威爾股價暴衝逾30%，美股光通訊類股也同步飛漲，台股光通訊族群今日也表現亮麗，光聖（6442）股價開高後隨即攻上漲停2065元，截至9:28分，成交張數逾2100張。

市場法人指出，受惠AI浪潮，AI資料中心持續擴建，光聖訂單能見度高，下半年營運可望較上半年佳，全年營運將較去年維持二位數成長。

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法人表示，光聖除主要大客戶持續在美國擴建數據中心外，在亞洲市場則以標案形式積極拓展業務，目前除新加坡、馬來西亞外，泰國標案年底也有機會標得。

法人指出，因應AI資料中心對高速傳輸與高密度佈線需求提升，光聖持續開發更高芯數規格產品，高規格的13824高芯數產品今年下半年開始有小量出貨，明後年逐步放量。

法人指出，光被動元件、RF連接器將是光聖今年主要的成長動力，尤其是應用於AI模組的高頻連接器，而光主動元件則在轉型中。

光聖旗下轉投資合聖研發的光纖陣列（FAU）產品已送樣美系大廠認證，預計下半年小量試產，明年量產，而合聖IPO計畫持續進行中，最快可望第二、三季登錄興櫃。

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