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焦點股》金像電：首次搶下大型CSP廠ASIC肥單！早盤衝漲停

2026/06/03 09:42

金像電後市獲得外資看好。（公司提供）金像電後市獲得外資看好。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠金像電（2368）今年營運強勁成長，根據美系外資最新報告指出，金像電最近成功拿下一家大型雲端服務供應商（CSP）的新ASIC專案訂單，預計將於第四季開始出貨，由於該專案採用30層以上高階PCB規格，預期將帶來更高的產品平均售價（ASP）及毛利率，給予金像電目標價1585元。

金像電股價在經過近一週的拉回整理，昨日跌破月線，今日早盤跳空開高，一度亮燈漲停來到1400元，截至9:30分左右，金像電股價大漲9.02%，暫報1390元，成交量逾3550張。

美系外資表示，金像電首次獲得大型CSP的AI ASIC專案訂單，代表該公司已不再只是AI交換器PCB供應商，開始切入AI ASIC主板領域，未來成長空間與估值都有機會進一步提升。金像電正從「AI交換器PCB受惠股」進一步升級為「AI ASIC+AI交換器雙引擎成長股」，高毛利ASIC專案、1.6T交換器升級以及全球擴產計畫，將成為金像電未來2至3年最重要的成長動能。

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