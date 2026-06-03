勞動部遭爆徵司機起薪不足最低工資 洪申翰：「簡章誤植」

立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案等100案，勞動部長洪申翰出席備詢（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部遭爆料竟以低於最低工資的價格徵司機，勞動部長洪申翰今日回應，坦言「簡章誤植」，強調在昨天發現的第一時間已經下架。強調勞動部所有的約僱人員，包括工友、包括約用人員，都遵守行政院要求起薪要在最低工資的1.1倍，絕對不會有低於最低工資而違法的狀況。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案等100案，勞動部長洪申翰出席備詢，會前接受媒體聯訪做出回應。

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媒體報導，勞動部近期開出1名駕駛職缺，月薪卻僅有2萬9220元至3萬9270元，由於今年最低工資月薪已達2萬9500元，開出的薪資下限明顯低於最低工資，若要符合行政院人事總處要求，「中央政府基層員工月薪應高於最低工資1.1倍」，應達3萬2450元。

對此，勞動部長洪申翰澄清「文件誤植」，強調勞動部所有的約僱人員，包括工友、包括約用人員，都遵守行政院要求起薪要在「最低工資 1.1 倍」的規定，包括委外的承攬都是一樣的，所以絕對不會有低於最低工資而違法的狀況。

至於今日衛環委員會要來針對「性別平等工作法」、「就業保險法」進行質詢，勞動部昨日公布彈性育嬰留停的最新實施狀況，強調自今年 1 月 1 號開始至 5 月，累積的申請的筆數已超過 2萬4000 筆。 5 月也是首次男性申請的件數超過女性。顯示彈性育嬰留停的制度，促進了非常多爸爸們的參與。勞動部預期，如果未來我們能夠在《性工法》跟《就保法》修法後，將以日請的彈性育嬰留停變成「育兒假」，甚至增加日數，相信還可以再促成更多男性、也就是爸爸的參與，更促成雙親在照顧上面的平等。

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