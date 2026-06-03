黃仁勳讚台灣最好的夥伴！學者曝最強項是這特質

黃仁勳。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳昨召開全球媒體記者會，被問及是否擴大投資台灣AI供應鏈時，他表示，投資一家公司最好的方式就是支出購買（spend）它的產品及服務，輝達已是台灣AI供應鏈最大買家。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直言，台灣最有價值的，就是台灣人本身，台灣最強項為適應性與生存性兩個特質。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導，內容提及「黃仁勳2日在全球記者會上明確表示，全球科技供應鏈確實需要更分散、更具備備援能力，但這不代表台灣的重要性下降。相反地，他強調，台灣仍是全球科技製造與AI生態系的核心，企業應該同時追求供應鏈韌性，並與『世界上最好的夥伴』合作」。

請繼續往下閱讀...

葉耀元指出，很多人可能真不知道台灣最強項到底是什麼？當然不是教科書裡面寫的技術官僚跟黨國權貴，而是台灣人從過去400年來的冒險犯難精神所延續出來的「適應性」跟「生存性」。

葉耀元認為，台灣最有價值的，就是台灣人本身，這也就是為什麼台灣人在美國家庭收入的排行榜裡面，排所有族群的第2名，僅次於印度。

相關新聞請見︰

黃仁勳：輝達是台AI供應鏈最大買家

外媒問台灣是否足夠安全讓輝達投資？黃仁勳：持續投資台灣

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法