黃金還會漲嗎？最新預測價出爐

週二（2日）黃金價格幾乎沒有變動。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（2日）黃金價格幾乎沒有變動，市場參與者關注中東局勢發展和即將公佈的美國經濟數據，以評估其對貨幣政策的影響。德國商銀預估，今年底金價將達到每盎司4800美元，但維持黃金2027年底每盎司5200美元的預測。

現貨黃金基本持平於每盎司4486.32美元。

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美國黃金期貨上漲0.3%，報每盎司4519.90美元。

《路透》報導，Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示：「黃金市場的走向取決於油價、債券殖利率和美元的走勢，而所有這些都與中東局勢息息相關。」

他補充：「要讓我再次看好黃金，至少需要看到一些新的上漲動力，表明買家正在回歸。然而，目前市場似乎沒有方向，參與者大多在等待信號，尤其是來自中東的信號。」

伊朗媒體報道，伊朗正在審查1項與美國達成的旨在停止戰爭的協議，但在美國總統川普表示談判仍在進行後，伊朗已經幾天沒有與華盛頓方面進行溝通。自衝突開始以來，由於能源價格飆升引發了通膨擔憂和對利率上升的預期，黃金價格承受了壓力。

另一方面，本週公布的數據包括週三的ADP就業報告和週五的就業報告，市場將密切關注這些數據，以尋找聯準會政策走向的線索。

德國商業銀行預計，到今年年底，黃金價格將達到每盎司4800美元，低於先前預測的5000美元。該行維持了2027年底金價5200美元的預測，並指出支撐黃金價格的結構性因素仍完好無損，表示：「除了黃金價格預測下調外，工業界對白銀的需求疲軟也預示著白銀價格將略微走低。」

其他貴金屬部分：

現貨白銀上漲0.5%，至每盎司75.17美元。

鉑金上漲0.5%至 1933.07美元。

鈀金上漲0.6%至1370.16美元。

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