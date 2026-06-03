焦點股》英業達：深化佈局AI生態系 攻26年新高

英業達揮軍台北國際電腦展，展示從邊緣運算、AI伺服器、機櫃系統到人工智慧應用的完整布局。（資料照）

記者方韋傑／台北報導〕電子大廠英業達（2356）今年在台北國際電腦展（Computex）以「AI Factory（AI工廠）」為核心概念，展示從邊緣運算、AI伺服器、機櫃系統到人工智慧應用的完整佈局，在買盤青睞之下，今日股價爆量大漲，早盤高點觸及86.2元，創26年新高，截至上午9時27分暫報85.5元，漲幅逾6%，成交量近7萬張。

英業達表示，AI Factory的基礎來自完整的運算平台架構，涵蓋邊緣端至資料中心。其中Atlas Edge AI Server採用輝達（NVIDIA） IGX Thor平台，可於邊緣端執行生成式AI模型；資料中心端則展示多款AI伺服器，包括搭載Vera Rubin、HGX B300及RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU等方案，並同步提供氣冷與液冷設計。

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在機櫃級解決方案方面，英業達展示已量產的Artemis III系統，採用輝達 Vera Rubin NVL72架構，鎖定大型生成式AI訓練與推論需求。此外，與英特爾（Intel）合作開發的Elpis Rack機櫃方案，也整合漏液偵測、機櫃管理控制器（RMC）與智慧監控軟體，可即時掌握電力、散熱與系統運作狀況。

除了硬體基礎設施，英業達也將AI導入實際應用場域。其中Design Agent可運用生成式AI進行散熱預測與產品設計優化，縮短開發週期；Observation Agent則可執行瑕疵檢測與異常分析。

英業達也同步展示機器人相關布局，包括雙臂協作機器人iTwin、自主巡檢車iUGV，以及整合管理平台iFMS，透過Sim-to-Real架構串聯虛擬訓練與實體部署，進一步推動智慧製造應用。該公司也將AI應用延伸至智慧穿搭、導航、健康管理等領域，並持續投入智慧車用電子開發，展現從AI基礎設施到終端應用的完整生態系布局。

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