焦點股》台積電：國際大客戶紛按讚 創2440元新天價

台積電國際大客戶紛按讚，股價創2440元新天價。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）開展，不僅輝達、高通將台積電（2330）視為重要AI晶片合作夥伴，英特爾（Intel）執行長陳立武昨也首度親口表示，英特爾是台積電的大客戶，英特爾許多產品都依賴台積電，將會繼續維持合作關係；

台積電ADR周二收漲達446.69美元新高，激勵今開盤股價進一步上攻達2425元，早盤最高達2440元，上漲60元、漲幅2.52%，創新天價，推升市值達63.27兆元新高。

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AI熱潮持續，美股主要指數週二皆收紅，其中，費城半導體指數大漲5.87%，台積電ADR上漲11.06美元或2.54%，收446.69美元新高價。受輝達執行長黃仁勳稱讚邁威爾（marvell ）可望成為下一家1兆美元市值企業，邁威爾股價暴漲逾32%。

陳立武昨接受媒體聯訪，針對英特爾與台積電的微妙關係，他說他不會把台積電視為競爭對手，而是看成合作夥伴，他坦言，英特爾是台積電的大客戶，許多產品都依賴台積電生產，未來將會持續保持這樣的合作關係。業界解讀，英特爾雖有自家的晶圓廠，但先進製程落後，核心產品還是要委由台積電代工生產，跟輝達、超微搶先進製程產能，陳立武也指出，近四個月以來，CPU供不應求。

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