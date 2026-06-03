2天7次清算後繼續衝 麻吉大哥加碼押注ETH上漲 網驚：太瘋狂

加密貨幣市場近期劇烈震盪，知名加密貨幣投資人「麻吉大哥」黃立成的交易動向再度成為市場焦點。。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣市場近期劇烈震盪，知名加密貨幣投資人「麻吉大哥」黃立成的交易動向再度成為市場焦點。根據鏈上分析團隊Lookonchain監測顯示，黃立成過去2天內累計遭遇7次強制平倉（Liquidation），但隨後仍加碼開設價值約74.4萬美元的25倍槓桿以太幣（ETH）多單，再次引發市場熱議。

綜合媒體報導，加密貨幣市場持續面臨強烈的資金外流與拋售壓力，比特幣（BTC）週二（2日）晚間一路走低，關鍵支撐接連失守，最終跌穿6.7萬美元創2月低位；以太幣（ETH）同樣表現疲弱，未能守穩2000美元整數價位，目前徘徊於1860美元附近，顯示市場賣壓依舊沉重。

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隨著加密市場下跌，黃立成交易動態再度引發市場關注。根據Lookonchain今（3日）稍早在社交平台X發文指出，黃立成在過去2天內累計遭遇7次強制平倉，但儘管接連爆倉，黃立成並未停止加碼操作，隨後又開設一筆價值約74.4萬美元（約新台幣2338.76萬元）的以太幣（ETH）25倍槓桿多單，持倉規模達400枚以太幣，新的強制平倉價格為1834.01美元（約新台幣57652元）。

消息一出，引發網友熱議，有網友表示「這哥們兒一直在加倍下注，74.4萬美元的本金，25倍槓桿，最後以1834美元的價格清倉，簡直太瘋狂了。他是想透過攤低成本來獲利，還是只是沉迷於槓桿效應？」、「瘋狂就是一遍又一遍地重複做同一件事…」、「他可能會跌入加密貨幣的深淵。」、「麻吉大哥必須停止」、「這傢伙不是沉迷於刺激，就是知道我們不知道的事情，不管怎樣，看他做這種事挺有意思的。」、「machiliqbrother」等。

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