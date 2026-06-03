百億基金大咖重壓台積電！手上持股超越輝達 背後邏輯只有「一句話」

華爾街基金大咖揭AI時代最關鍵公司，直言台積電無可取代。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕當市場仍把人工智慧（AI）投資熱潮的焦點放在輝達（NVIDIA）身上時，一位掌管近百億美元資產的基金經理卻給出了不同答案：目前AI生態系中最不可或缺的核心企業，其實是台積電（TSMC）。

根據《MarketWatch》報導，管理規模達93.5億美元（約新台幣2937.5億元）的亨德森（Janus Henderson）全球科技與創新基金共同經理人科夫斯基（Jonathan Cofsky）表示，台積電目前是基金的最大持股，甚至超越輝達。他直言：「這可能是當前推動AI發展最重要的公司。」

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在他看來，不論未來哪一家晶片設計公司勝出，全球最先進的AI晶片最終都必須交由台積電生產。這種無可取代的產業地位，讓台積電成為AI算力擴張浪潮下最大的長期受益者。

據報導，科夫斯基所管理的基金，無論是過去3年或10年的年化報酬率都優於S&P 500。他也指出，這一輪AI基礎建設熱潮與2000年網路泡沫時代有本質上的不同。當年資金可以無限制湧入，但如今算力擴張受到電力、土地、設備及供應鏈等實體資源約束，反而有助於避免無序投資，讓產業成長更具可持續性。

在他眼中，投資人其實只需要回答一個問題：「未來世界將建置多少算力？」而這個問題與哪一家晶片公司最終勝出無關，因為「大家都要在台積電生產」。

作為全球唯一專注於純晶圓代工模式的企業，台積電掌握最先進製程技術。不論AI運算未來演化成什麼樣貌，台積電始終是不可繞過的關鍵生產節點，這也賦予其在整條AI供應鏈中的獨特結構性優勢。

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