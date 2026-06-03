急賣120億美元黃金！印度央行驚人動作曝光 背後原因一次看

印度央行「印度準備銀行」在截至5月22日的兩週內，可能出售了價值120億美元的黃金儲備。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據彭博經濟研究（Bloomberg Economics）印度資深經濟學家古普塔（Abhishek Gupta）最新報告， 印度央行「印度準備銀行」（Reserve Bank of India，RBI）在截至5月22日的兩週內，可能出售了價值120億美元的黃金儲備，並買入75億美元的外匯資產。而這份由彭博經濟研究在週二（2日）發表的分析報告，指出根據公開資料推斷，印度央行似乎已出售相當大一部分黃金持有量，藉此保護其外匯資產免受中東戰爭連鎖效應的衝擊。

古普塔表示，儘管印度近期上調了黃金進口關稅，理論上應有助於提高印度央行黃金與美元資產的價值，但印度央行黃金儲備卻出現下降，這顯示印度央行很可能正在出售黃金。

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對此，印度央行並未立即回應。

報告指出：「這些疑似出售行動，凸顯決策者對印度正面臨持續資本外流及油價上漲壓力的憂慮，因為伊朗戰爭與荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）實質關閉的情況仍在持續。」

報告補充表示：「這也顯示印度央行正優先維持流動性較高的外匯儲備，因為經常帳赤字擴大正對盧比造成壓力。」報告進一步指出：「印度央行對外匯市場的干預已產生一定效果，自5月20日盧比跌至歷史新低以來，盧比表現優於亞洲大多數同類貨幣。」

印度是全球第3大石油進口國。由於伊朗戰爭以及荷姆茲海峽關閉推升能源成本並削弱本國貨幣，印度正快速消耗外匯儲備。

古普塔表示，印度央行未來可能持續重建外匯存底。他指出：「美元走弱、外資重新流入，或油價回落等情況，都將為增加外匯資產創造機會。」

市場預期，印度政府最快本週就可能推出進一步支持盧比的措施。

印度盧比兌美元在5月20日匯率跌至96.923盧比兌1美元的低點，並在97關口附近徘徊數小時，之後幾天收復了部分失地。截至週二（2日），盧比兌美元報95.17盧比兌1美元。

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