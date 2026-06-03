中國散戶投資美股夢受挫！北京出手重拳整頓 資金恐全面轉向「這裡」

中國加強對境外券商與跨境投資管道監管，市場認為，此舉將加速資金轉向香港市場。圖為香港交​​易廣場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國加強對境外券商與跨境投資管道監管，鎖定老虎證券（Tiger Brokers）、富途控股（Futu Holdings）及長橋證券（Longbridge Securities）等平台展開整頓，分析普遍認為，此舉將進一步收緊中國散戶投資美股的通道，並加速資金轉向香港市場。

《CNBC》報導，北京的證券監管機構近期加強對境外券商的審查，表示將「堅決打擊」老虎證券、富途控股以及長橋證券，原因是其被指涉及非法跨境證券業務。這是多年來中國試圖堵住監管漏洞、限制中國境內投資者透過非正式管道進入海外市場的最新行動。

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瑞士瑞聯銀行（UBP）高級股票顧問Vey-Sern Ling表示，此舉「可能會減少流入美國上市ADR（美國存託憑證）的資金」。他指出，如果企業符合「滬港通及深港通」（Stock Connect）資格，那麼在香港上市將因此變得更具吸引力，因為該機制允許中國境內投資者透過本地券商投資部分香港上市股票。

儘管這波整頓引發外界對外資進入中國市場的擔憂，但多數分析師認為，對全球投資者與市場流動性的影響有限。

香港時機資本（Skybound Capital）首席投資長Theodore Shou表示：「這對外國投資者不會產生任何實質性影響。」他補充指出，此次整頓不太可能明顯打擊中國ADR的交易量，因為受影響的中國境內投資者僅占這些平台客戶的一小部分，且仍可透過其他途徑投資海外市場。

更重要的影響可能在於，中國企業上市與投資活動持續向香港轉移，而分析師認為，北京視香港為更安全且更可控的離岸金融中心。

部分策略師則認為，北京收緊監管同時也反映出另一項更宏觀的政策方向，即引導投資熱情流向中國本土的科技龍頭與戰略產業，例如未來數月預計推出的一系列IPO，包括半導體、機器人等領域。

上海諮詢公司Z-Ben Advisors創辦人Peter Alexander指出，包括記憶晶片製造商長鑫存儲（CXMT）、機器人公司宇樹科技（Unitree）以及半導體企業長江存儲（YMTC）等一批備受矚目的上市項目，可能將從這些政策變化中受益。

他表示：「這些公司的公開上市，其意義遠不只是金融市場新聞而已那麼簡單」、「中國正在實質性地建立一批公司名單，專門用來填補目前與美國之間的科技差距。」

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