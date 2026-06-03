年薪剩1/3、從高管淪合約工！遭職場冷暴力 ，阿北曝不悔心路。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「那傢伙還死守著公司嗎？」60歲前部門主管佐藤晴彥（化名），雖然年薪被砍到只剩1/3，且遭年輕員工職場冷暴力，但他決心「絕不離開公司」關鍵，竟然是1句「謝謝前輩！」，這是金錢買不到的成就感。

日媒報導，佐藤曾在東京1家大型製造業擔任經理多年，在其職業生涯中，他領導著1個百餘人的團隊，並帶領公司實現了銷售成長。當時他的年收入約為1200萬日圓（約新台幣240萬），在公司裡備受尊敬，但就在他達到60歲強制退休年齡的第2天，佐藤在公司的地位發生了翻天覆地的變化。

請繼續往下閱讀...

佐藤無奈地表示，根據新合約條款，每週工作4天、月薪降至25萬日圓（約新台幣5萬），年收入瞬間砍到只剩350萬日圓（約新台幣70萬），不僅薪水崩跌，他的辦公桌也從小主管的獨立空間，被悄悄移到了辦公室最角落、靠窗的寂寞位置，而工作內容是不用承擔責任的後勤工作。

職位的轉變，也讓職場人際關係產生微妙變化，年輕員工開始對他投射冷淡的目光，甚至在茶水間諷刺他是「不看人臉色的老古董」，面對這種近乎職場霸凌的冷暴力，佐藤每天早上卻依舊比任何人都早到，在窗邊的電腦前默默耕耘。

面對周遭人的冷漠目光和收入的急劇下降，佐藤固執地拒絕辭職，他的理由不僅是為了維持生計，還包括日常生活中那些細微的快樂。

佐藤坦言，雖然確實需要賺錢銜接到65歲領取養老金，但支撐他挺過年輕一輩冷嘲熱諷的「真正關鍵」，是金錢買不到的成就感。

「並不是所有人都對我很壞。」佐藤笑著回憶，前幾天１名年輕後輩因遲遲無法與大客戶簽約，一臉焦慮地向他求助。佐藤毫無保留地傾囊相授，利用自己數十年的商場經驗給出關鍵指引。幾天後，後輩興奮地跑回來大喊：「完全按照您說的做，真的簽下來了！太謝謝您了！」

佐藤表示：「這種事雖然不常發生，但只要有這麼1次，就讓我覺得我過去的經驗對別人還是有用的，這帶給我的快樂是無價的。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法