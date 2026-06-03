年度最強「金主」是它！歐央行拋震撼彈：黃金超車美債變身「全球儲備新霸主」

歐央行拋震撼彈，黃金超車美債變身「全球儲備新霸主」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金正式取代美債，登頂全球最大儲備資產寶座！根據歐洲央行（ECB）最新發布的重磅報告，長期被視為國際資產「壓艙石」的美國公債，被黃金硬生生擠下王座，截至2025年底，黃金佔全球央行儲備比重飆升至27%，正式超越美債的22%，登頂全球第1大儲備資產寶座。

外媒報導，這波買盤中最吸睛的黑馬不是哪個大國，而是加密貨幣穩定幣巨頭 Tether！它在 2025年一口氣狂掃超過100噸黃金，直接超車一票主權央行，成為年度最強「金主」。

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這場「淘金熱」不僅讓金價在今年1月狂飆至每盎司5595美元歷史天價，更宣告全球央行正打著「去美元化」的算盤。

據數據顯示，全球央行目前擁有黃金總量已突破3萬6000噸，直逼當年的「布雷頓森林體系」鼎盛時期，近幾年瘋狂囤金的4大央行，依序為中國、波蘭、土耳其和印度。

不過，2025年，全球央行淨購金量約850噸，較先前連續3年每年逾1000噸的購入節奏略有放緩。

至於美債為何被超車？歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）一針見血地指出：「地緣政治緊張，是推動央行瘋狂吸金的主因。」

關鍵轉捩點就在 2022 年，當時美國因俄烏戰爭凍結俄羅斯的美元儲備，讓各國驚覺放在美國的錢可能隨時被沒收，因而加速尋找備胎。以土耳其為例，衝突後狂存220噸黃金，雖然後續因2026年初伊朗局勢動盪而出脫了 130噸，但也證明了黃金終極避險價值。

報告進一步指出，雖然美元目前仍以42%的市佔穩坐貨幣類別龍頭，但歐元正悄悄展現吸金大法。2025 年，國際投資者淨流入歐元區資產規模高達8500億歐元（約新台幣31.08兆），淨流入規模逼近歐元上路以來的歷史最高峰。

這場黃金與歐元的「逆襲大戲」，不僅動搖了美債的霸權，更意味著全球金融體系正在經歷一場前所未有的深刻重構。

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