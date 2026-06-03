AI企業鉅額增資潮來襲 高盛CEO：市場貪婪大於恐懼

高盛執行長索羅門（David Solomon）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕高盛執行長索羅門（David Solomon）週二（2日）表示，隨著市場即將迎來AI巨頭前所未有的增資潮，投資人不顧已經高漲的資產價格、高油價和不斷上漲的美國通膨等擔憂，推動股價飆升，現在金融市場的「貪婪心態大於恐懼」。

綜合外媒報導，索羅門的發言反映出華爾街的樂觀情緒，這種情緒推動標普500指數上（5）月11度創下收盤新高，佔所有交易日的一半。被問到市場是否有能力消化包括SpaceX、OpenAI和Anthropic在內多家科技公司即將進行IPO（首次公開發行）帶來的巨大增資需求時，索羅門表示，目前有充足的資金可以用於這些交易。

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索羅門指出，如果全世界都能保持樂觀態度，那麼金融體系中就有足夠的流動性，現在人們的貪婪明顯大於恐懼。索羅門補充，自己知道一旦這些話說出口，一定會被引述，但這絕對是事實，值得大家反思。這也是那些需要資金的人會湧向市場的原因之一，因為資金是容易獲得的。

目前市場正準備迎接多年來最繁忙的股票發行期之一，2家領先的AI模型供應商，以及全球首富馬斯克的太空探索公司，上市規模都可能達到上兆美元，與此同時，其他企業也正尋求鉅額資金來建造資料中心、晶片和基礎設施，這引發了人們對於市場是否能消化這些供應的質疑。

索羅門表示，高盛在多筆交易中扮演了關鍵角色，而他認為不必過於擔心這些問題。索羅門也提到，Google在宣佈擬增資800億美元（約新台幣2.51兆元）的消息後，股價表現相對平靜，這被視為市場願意為了大型投資提供資金的跡象。

整體而言，索羅門對於AI和經濟持樂觀態度，他表示，未來10年，隨著AI的進步，美國將擁有非常高生產力的經濟，失業率將很低。索羅門指出，貪婪很容易轉變為恐懼，但這不表示這種情況一定會出現，狂熱的情緒則可能持續很長一段時間，現在市場正處於這個循環的初期階段而已。

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