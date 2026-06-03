Android、iPhone傳檔更方便！Google擴大支援AirDrop 三星、小米都入列

Google擴大Quick Share支援AirDrop，在特定Android手機與iPhone裝置之間分享檔案變得更簡單。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google在最新6月Android功能更新（Android Drop）中宣布，擴大Quick Share（快速分享）與Apple AirDrop的跨平台互通支援範圍，讓更多Android手機能直接與iPhone、iPad及Mac進行無線檔案傳輸。

這項功能先前僅在部分機種進行測試，如今正式推廣至更多Android品牌與旗艦機種。根據科技媒體《9to5Google》報導此次支援機種包括Google Pixel系列、三星Galaxy S24、S25、S26系列，以及Galaxy Z Fold7與Z Flip7等摺疊機，同時涵蓋OnePlus 15、小米17T Pro、OPPO Find X9系列、Vivo X300系列與HONOR Magic V6等裝置。

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此外，對於尚未列入支援名單的Android手機，也可透過產生加密QR Code方式與iPhone分享檔案，進一步降低不同作業系統間的傳輸門檻。

除跨平台分享外，本次Android Drop也同步帶來偽造來電偵測、Google Photos數位衣櫥、兒童Personal Safety功能升級，以及Google Play圖書AI閱讀助手等多項新功能。

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