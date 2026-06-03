全球科技大咖現身Computex 胡采蘋：島上的人不知道自己多重要？

2026台北國際電腦展Computex近日在南港展覽館及台北世貿1館登場，在AI（人工智慧）話題助勢下，台股於1日衝破4萬5，創歷史新高。圖為輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕2026台北國際電腦展Computex近日在南港展覽館及台北世貿1館登場，在AI（人工智慧）話題助勢下，台股於1日衝破4萬5，創歷史新高。財經專家胡采蘋發文指出，包含黃仁勳、陳立武、李在鎔、崔泰源等人都紛紛現身台北，她也直言「如果這個島上的人，還不能知道自己有多重要，不能理解發生在周圍的事情，將會如何改變這個世界，該如何配得上這個時代？」

台北國際電腦展COMPUTEX於2日正式開幕，本屆活動以「AI Together」為主題，聚焦AI運算、機器人&智慧移動、次世代科技等多元領域，展示最前沿的技術革新。

請繼續往下閱讀...

胡采蘋在臉書發文指出，這個夏天，先是蘇姿丰（AMD執行長）來了，然後黃仁勳（輝達執行長）誇張又盛大的宣布了AI PC計畫，一堆股票上個星期開始已經衝了好幾天漲停板，陳立武（英特爾執行長）也說他近日去爬象山，差點沒累癱，還好安全下來了。

胡采蘋表示，她也看到崔泰源（南韓SK集團會長）在Computex人擠人的畫面，其實上上個禮拜李在鎔（三星電子會長）已經來過了，就在他解決了大罷工之後立刻來了。昨天早上在台北Computex演講的一個執行長，他們公司的股票暴漲了26%。

胡采蘋直言，如果這個島上的人，還不能知道自己有多重要，不能理解發生在周圍的事情，將會如何改變這個世界，不能意識到整個世界正在如何改變看待我們的眼光，那麼該如何配得上這個時代？

胡采蘋在文末也強調，「時代創造英雄，英雄創造時代，每個人都要做個配得上這個時代的人」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法