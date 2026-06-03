美股收盤》科技股助攻！費半飆近6％、台積電ADR漲逾2.5％

週二美股主要指數上漲。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕市場密切關注美伊局勢的最新進展及主要科技股的走勢，受人工智慧樂觀情緒提振，週二美國股市強勁，道瓊工業指數上漲228.91點、0.45%；標普500指數上漲0.13%，首次收在7600點上方；那斯達克指數上漲0.03%，費城半導體指數飆漲5.87%，台積電ADR上漲11.06美元、2.54%，收在446.69美元。

綜合外媒報導，週二由科技巨頭領軍、尤其是半導體領域的公司，支撐了股市。輝達執行長黃仁勳表示，邁威爾可能成為下一個兆美元公司，消息傳出後，邁威爾股價上漲32.5%。輝達則下跌0.69%，英特爾下跌1.28%，博通上漲4.7%，美光上漲2.8%。

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美國總統川普表示，與伊朗的談判仍在繼續，伊朗媒體週二報導，該國正在審查一項旨在與美國達成停戰的協議，但已數日未與華盛頓方面進行溝通。

經濟方面，美國勞工部週二公布，4月美國職缺數量（衡量勞動力需求的指標）增幅超出預期，達到近兩年來的最高水準。

道瓊工業指數上漲228.91點或0.45%，收在51307.79點。

標普500指數上漲9.82點或0.13%，收在7609.78點。

那斯達克指數上漲7.09點或0.03%，收在27093.90點。

費城半導體指數上漲760.62點或5.87%，收在13726.27點。

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