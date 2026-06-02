簽了自貿協定也沒用！中國即將對澳洲牛肉加徵55％關稅

中國即將對澳洲進口牛肉加徵55%關稅。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國商務部2日證實，由於澳洲牛肉進口量即將超過北京設定的年度配額，中國不久將對澳洲牛肉加徵55%的進口關稅。

南華早報報導，澳洲牛肉進口量已達今年配額90%，這意謂即將觸發關稅調整。

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報導指出，澳洲牛肉依據雙邊自由貿易協定，在中國一直享有低關稅，或甚至零關稅待遇。但今年1月間，情況發生變化，因為北京推出為期3年的牛肉關稅計畫，以保障中國農民。

該政策為包括澳洲、阿根廷、巴西、紐西蘭、烏拉圭與美國等一連串國家，設定牛肉進口年度配額，一旦達到該配額，將加徵55%高關稅。

依據該機制，2026年20萬5000公噸的澳洲牛肉可低關稅進口至中國。中國當局表示，一旦突破該門檻，3天後將開始加徵55%關稅。

報導指出，澳洲牛肉的進口量近幾週加速成長。5月中旬已達配額的80%，如今進一步上升至90%，這意謂幾週內將達到配額上限。

巴西是中國最大牛肉供應國，其次是澳洲與美國。今年巴西牛肉的進口配額為110萬公噸，美國牛肉為16.4萬公噸。

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