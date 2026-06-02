黃仁勳點名為下個兆美元公司 邁威爾股價狂飆25％

黃仁勳與邁威爾執行長墨菲（右）2日在台北國際電腦展上同台亮相。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕邁威爾科技（Marvell）在輝達執行長黃仁勳點名為下一個兆美元公司後，2日股價狂飆25.44%。

黃仁勳與邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）2日在台北國際電腦展上同台亮相。在上一個交易日收盤，邁威爾市值約1920億美元，遠低於黃仁勳宣稱的1兆美元關卡。

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今年初，輝達投資邁威爾20億美元。邁威爾上週預測，隨著雲端公司擴大AI資料中心，其客製化晶片業務的營收在2029年財年將超過100億美元。

邁威爾股價至台灣時間2日晚間10時20分飆漲25.44％至275.24美元，若漲勢維持，市值將增加逾472億美元。

黃仁勳讚揚為資料中心設計晶片的邁威爾有望成為「下一個兆美元公司」。他說，邁威爾的網絡與連接晶片對資料中心至關重要，因為資料中心的運算任務分佈在數千個需要快速分享資料的連接晶片上。

他指出，「當你將一個運算問題分解成許多部份，並將之分佈在整個資料中心時，連接性就必不可少。這就是墨菲做得這麼好的原因，也是邁威爾如此重要的原因」。

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