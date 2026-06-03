國票金獨董陳惟龍遭疑 金管會：資格符合

針對國票金獨董陳惟龍資格，金管會表示，民事案件不適用獨董消極資格。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國票金已經完成改選，不過，仍有股東提出獨立董事陳惟龍的「適格性問題」，對此，金管會銀行局副局長王允中今天表示，陳惟龍所涉及案件屬於「民事案件」，而非金控負責人資格條件中「刑事案件」，因此，不適用獨董消極資格條件，金管會對此不會介入。

國票金控29日召開股東常會並完成董事改選，公股占8席掌控過半席次，席次上具有絕對優勢，不過，仍有股東質疑，獨董陳惟龍的適格性問題。

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對此，王允中說明，金融機構董事資格條件，包括積極、消極資格條件，如果道德行為因違反刑事，經法院判決有罪，就可以解除資格；金融機構在董事提名時，已有公正客觀條件可參考，若是提名後所發生情事，就要自行辭任，或由金管會解任。他指出，金融機構董事除須符合積極資格條件外，也受到消極資格條件限制。

王允中強調，陳惟龍所涉及案件為「民事」，跟金控負責人資格條件所規範的「刑事」案件無關，因此，不適用獨董消極資格條件。

此外，國票證券日前爆發職場霸凌及吹哨者爭議，引發外界關注金融業「吹哨者保護機制」是否完善？證期局副局長黃仲豪表示，依現行證券期貨市場相關內控制度規定，金融機構必須建立檢舉制度，並應具備三大保護措施，包括：一、設置獨立受理及調查單位；二、對檢舉人身分及案件內容保密；三、不得因檢舉行為影響檢舉人工作權益。

黃仲豪表示，目前國票證券相關爭議涉及職場不法侵害及霸凌申訴，已由台北市勞動局依勞動法令進行調查；至於是否涉及吹哨者保護議題，主管機關目前尚未接獲相關正式檢舉案件。

至於金控公司是否能有效監督旗下子公司？對此，王允中表示，金控依法必須建立吹哨者保護及內部檢舉制度，但子公司本身仍是獨立法人，應依自身內控制度處理相關事件。

金管會強調，金融機構董事及高階經理人均須符合相關資格條件，若未來發生不符法定資格情事，主管機關將依法採取必要監理措施，以維護金融市場秩序及公司治理品質。

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