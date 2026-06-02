黃仁勳將上南韓熱門綜藝脫口秀當嘉賓 粉絲迫不及待他會說甚麼

輝達創辦人兼執行長黃仁勳將首次在南韓熱門綜藝節目中亮相。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達創辦人兼執行長黃仁勳將首次在南韓熱門綜藝節目《You Quiz on the Block》脫口秀中亮相，接受知名主持人劉在錫的問答。

《You Quiz on the Block》為南韓tvN綜藝節目。由劉在錫主持，節目主軸為探訪人們的日常生活，進行簡單談話和突然問答的街頭式談話。

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6月2日，《You Quiz on the Block》節目製作方證實黃仁勳將作為嘉賓亮相，引發科技界和娛樂界的廣泛關注。

黃仁勳被公認為是輝達從圖形晶片製造商轉型為生成式人工智慧時代關鍵參與者的幕後推手，也是全球科技和商業領域最具影響力的人物之一。

近年來，黃仁勳與南韓的密切聯繫也引起公眾的關注。他經常將南韓描述為全球人工智慧生態系統中的重要夥伴，並公開表達了對南韓文化（包括美食）的欣賞，這為他贏得了許多南韓粉絲的喜愛。

憑藉其全球影響力和聲譽，黃仁勳選擇《You Quiz on the Block》作為其首次亮相綜藝訪談節目的平台，引發了廣泛關注。觀眾們都迫不及待想看看這位科技領袖會在節目中分享哪些故事和真知灼見。

一位節目部高層對黃仁勳的亮相表示歡迎，並表示節目組很榮幸能參與到他獨特的人生歷程中。他還補充道，觀眾將聽到黃仁勳的人生故事，從年輕移民洗碗的卑微出身，到成為全球市值最高公司之一的執行長。本集節目預計也將探討他對人工智慧時代的願景，以及他對未來世代成功所需素質的看法。

由黃仁勳參與的特別節目預計將於今年6月下旬播出。這位輝達執行長預計本週還將訪問南韓，據報導，他將與商界領袖會面。

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