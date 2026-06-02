記憶體為AI新石油！3巨頭躋身兆美元俱樂部「這原因」還可買進

美光與SK海力士上月市值突破1兆美元。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報專欄作家蓋勒（Dan Gallagher）撰文說，在人工智慧（AI）熱潮的加持下，全球3大記憶體製造商：三星電子、SK海力士與美光科技的市值全都突破1兆美元，此3巨頭總市值較全球最大3家石油公司的總市值高出22%。在AI的建設時代，記憶體宛如新石油。

他指出，記憶體價值鏈下游公司的飆漲幅度更猛烈。快閃記憶體製造商SanDisk自3月以來市值擴增近兩倍，規模與亞洲最大石油製造商「中國石油」（PetroChina）相當。

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如同石油。記憶體普遍被視為價格波動劇烈的大宗商品，但AI驅動的記憶體需求已遠高於現有供應商的產能，使記憶體價格飆漲至前所未有的程度，結果記憶體製造商趁勢要求客戶簽署長約。

蓋勒指出，只要長約夠多，記憶體產業的商業模式將被重塑，價格波動也將趨穩。目前已知美光科技已簽下5年供應長約。SanDisk上月表示，與5家客戶完成長約的簽署，足以消化下一財年逾3分之1的產能。SK海力士雖未詳述有多少客戶簽署長約，但表示，未來3年的需求將遠高於其供應能力。

瑞銀分析師阿爾庫里（Tim Arcuri）估計，明年類似長約將覆蓋30% DRAM的總出貨量。他認為，微軟、Google與亞馬遜等大型雲端服務供應商已鎖定全球約3分之2用於伺服器的DRAM產能。

他指出，「大型雲端服務提供商似乎越來越願意在價格上讓步，以換取未來幾年的供應可見度，並讓未來的部署成本更具可預測性」。

長約將讓記憶體公司未來的獲利更具可預測性，且獲利相當可觀。在2月結束的季度中，美光調整後的每股盈餘從去年同期的1.56美元激增至12.2美元，華爾街預期，在8月結束的季度中，其每股盈餘將突破60美元，下一財年更將達到106美元。

以美光目前略高於1兆美元的市值計算，其未來4個季度的本益比不到10倍，這使它列為標普500最便宜的10%股票之列，SanDisk預估本益比約10.5倍。韓國三星電子與SK海力士更廉價，本益比約在6至7倍之間，相較之下，費城半導體30檔成份股的平均預估本益比為26倍。

記憶體或許是新石油，但對記憶體的投資人而言，現在的「油價」依然很划算。

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