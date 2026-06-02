這國芒果被日本禁止 向30多國出口5萬噸賺大錢

來自印度安得拉邦和其他印度邦的芒果在本季無法進入日本市場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於對植物檢疫處理 （VHT） 擔憂，印度本季安得拉邦向日本出口芒果已遭停止，但對其他國際市場的出口仍在繼續，未受影響。安得拉邦向30多個國家出口芒果，年出口量約5萬噸，出口額估計在2.92億美元至3.5億美元之間。

根據官方消息，日本方面發現今年用於出口審批的VHT（植物檢疫處理）流程有技術缺陷。 VHT是一種植物檢疫處理方法，用於確保芒果在出口前不含害蟲，特別是果蠅。

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日本指出，今年VHT檢測過程存在某些技術缺陷，因此沒有批准芒果進口。因此，來自安得拉邦和其他印度邦的芒果在本季無法進入日本市場。

不過，印度官員表示，對其他市場，特別是海灣國家的出口正常進行。包括班加納帕利、貝尼山、凱薩和希瑪姆在內的芒果品種繼續出口，未受影響。

據APEDA業務發展官員M. Peddaswamy稱，與其它目的地相比，對日本的出口量歷來較小。他表示：與其它目的地相比，對日本的出口量一直相對較小。除了海灣國家，安得拉邦的芒果也出口到美國、英國和歐洲市場。

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