Meta近期爆發的一起Instagram帳號劫持事件，讓外界看見AI被賦予高權限後可能衍生的新型資安風險。（法新社）

〔記者邱巧貞／台北報導〕生成式AI正快速改變企業客服與技術支援模式，從回答問題、處理客訴，到帳號復原與密碼重設，越來越多原本需要人工介入的工作，開始交由AI自動完成。然而，近期Meta爆發的一起Instagram帳號劫持事件，卻讓外界看見AI被賦予高權限後可能衍生的新型資安風險。

根據外媒揭露，駭客近期疑似利用Meta導入的AI客服支援流程，成功接管多個高知名度Instagram帳號，包括前白宮官方帳號、美妝零售品牌Sephora以及美國太空軍高階軍職人員帳號。

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值得注意的是，這起事件與一般大眾認知中的駭客入侵並不相同。Meta強調，事件並非因為後端系統遭入侵、資料庫外洩或伺服器被攻破，而是發生在帳號復原流程中，攻擊者成功利用AI客服的驗證機制缺口取得帳號控制權。

根據公開流出的攻擊影片與研究報告，駭客首先利用VPN偽裝成帳號持有人所在地區，降低系統對異常登入行為的警覺，接著向Meta的AI客服表示無法登入帳號，希望協助恢復存取權限。在後續對話中，攻擊者進一步要求更換帳號綁定的電子郵件地址。

正常情況下，這類涉及帳號所有權的重要操作，應透過多重身分驗證程序確認使用者身分。然而，當時的AI客服系統未能有效驗證請求者是否為真正持有人，竟接受變更電子郵件的要求，並將密碼重設驗證碼寄送至攻擊者指定的信箱。

一旦取得驗證碼，駭客便可完成密碼重設程序，直接接管帳號，甚至將真正的帳號持有人排除在外。換句話說，這次事件並不是駭客「駭進」Instagram，而是成功「騙過」負責帳號復原的AI客服系統。

若以現實情境比喻，就像有人走進銀行聲稱忘記保險箱鑰匙，櫃檯卻未仔細查核身分，便直接更換門鎖並交付新鑰匙，而站在櫃檯前的人其實並非保險箱真正主人。

事實上，Meta近年持續擴大AI布局，並積極將AI整合至旗下社群平台客服體系。今年稍早更推出AI支援助理，希望透過自動化方式處理帳號復原、密碼重設、個人資料修改及各類帳號問題，以降低人工客服負擔並提升服務效率。

然而，此次事件也暴露出AI客服帶來的新型攻擊面。過去駭客若想接管帳號，通常必須破解密碼、竊取驗證碼，或透過社交工程欺騙真人客服；如今則開始研究如何利用AI的決策邏輯與對話流程，誘導系統執行原本不應授權的操作。

換言之，過去的社交工程攻擊是「騙人」，現在則逐漸演變成「騙AI」。

從資安角度來看，這起事件最大的警訊並非單一漏洞，而是AI正逐漸成為企業新的安全控制點。當AI被授權執行密碼重設、帳號復原、電子郵件變更甚至身分驗證等高權限操作時，只要驗證流程設計稍有疏漏，攻擊者就可能利用AI繞過原有安全機制。

資安專家鄭加海指出，此事件最大的問題並非系統遭入侵，而是AI在執行高權限操作時缺乏足夠嚴謹的身分驗證機制。未來企業導入AI客服或AI Agent時，不應只追求效率與自動化，更應建立多因素驗證、風險評估與人工覆核機制，避免AI單獨執行敏感操作。

他也建議，企業可透過欺敵技術（Deception）與Honeytoken等主動式防禦機制，及早發現異常帳號行為與潛在入侵活動。

「過去駭客想辦法破解系統，現在則開始研究如何欺騙AI。」鄭加海表示，「未來企業除了保護系統本身，更需要確保AI不會成為攻擊者進入組織的新入口。」

隨著AI客服、AI Agent與自動化服務快速普及，這起事件也為企業敲響警鐘。AI確實能帶來效率與成本優勢，但當企業將愈來愈多關鍵決策權限交給AI時，安全設計也必須同步升級，因為在AI時代，最大的風險或許不再只是系統漏洞，而是當企業過度信任AI時，攻擊者也正在學習如何利用這份信任。

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