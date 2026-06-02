外媒問台灣是否足夠安全讓輝達投資？黃仁勳：持續投資台灣

〔記者卓怡君／台北報導〕NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳今日召開全球記者會，黃仁勳被BBC記者問到是否持續對台投資？以及台灣是否足夠安全讓他持續投資？黃仁勳回應，最好的投資方式其實就是花錢，就是購買對方的產品與服務，輝達是台灣產業生態系最大買家，未來將持續投資台灣，同時投資台灣人才。

黃仁勳指出，所有供應鏈應該盡可能做到多元化，並具備備援能力，這樣才能擁有韌性，這也是為什麼台灣對美國而言是一個極其重要的策略夥伴，因為台灣正積極投資美國的產業生態系與製造業，像是台積電、矽品、緯創以及鴻海等公司，它們在美國投資規模非常驚人，目的就是讓供應鏈能夠更加多元化、更具韌性，也擁有更多備援能力。

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黃仁勳強調，台灣在美國投資所帶來的貢獻非常驚人，台灣非常擅長製造，尤其是科技製造業，台灣就是整個產業生態系的核心，也是起點，台灣的企業擁有世界級的能力，而且做得非常出色，我們應該為他們高興，他們會繼續擅長下去。

至於投資台灣一事，黃仁勳回應，最好的投資方式其實就是花錢，就是購買對方的產品與服務，對於任何人而言，投資對方最好的方式，就是購買他們所生產的成果，對於台灣的生態系而言，輝達是最大的買家，投資的第二點則是投資在地人才，輝達目前在台灣大約有一千名員工，而且正在興建一座可容納四千人的台灣總部，在未來幾年裡，將需要再聘用數千名員工，未來，輝達將成為台灣最大的雇主之一。

先前黃仁勳陪美國總統川普訪問中國時，曾希望輝達產品可賣到中國，對於產品出口中國一事，黃仁勳有點無奈地表示，這件事已經講過很多次，現在再講一次，美國政府已經核准輝達向中國銷售特定的晶片產品，輝達會盡力服務這個市場，只要相關政策允許進一步滿足中國市場的需求，隨時都準備好投入，中國是一個龐大的市場，也是一個非常重要的市場。

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