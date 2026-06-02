第一金看央行今年升息動機不強 新台幣有升值空間但不多

第一金看央行今年升息動機不強。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行將於6月18日召開第二季理監事會議，目前各界對於央行貨幣政策是否調整看法不一，第一金控認為基於三大理由，央行今年沒有升息壓力、亦無升息動機，不過新台幣匯率緩幣升值可緩解輸入性通膨壓力，認為新台幣兌美元匯率有升值空間，但不至於升破30.5元。

第一金副總李淑玲指出，央行今年升息動機不強，主要原因在於目前國內油電價格維持凍漲，台灣沒有嚴重的通膨壓力，除非未來油電價格調整，央行才可能採取預防性升息。

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其次，在央行信用管制下房市已降溫，整體房市成長已受到抑制，央行目前並無升息壓力且台灣產業呈現兩極化發展，科技業雖表現亮眼，但傳產受到關稅影響，資金成本壓力依然存在，央行若貿然升息恐會加重傳產融資壓力。

何況若中東戰事若能在上半年平息或和解，油價由高檔滑落，輸入性通膨壓力解除，央行就更沒有升息的理由。

至於新台幣長期走勢，李淑玲指出，新台幣匯價仍有升值空間，但幅度不致過大，也不至於升破30.5元。第一金認為適度升值有助降低能源進口成本、抑制輸入性通膨，但若升值過快，也可能增加出口產業壓力。

聯準會（Fed）已經連續3次維持政策利率不變，市場關心新任主席華許上任後，是否有變化？李淑玲說，若中東地緣政治風險降溫，美國下半年至第四季仍有降息機會。主要原因在於美國長天期利率及房貸利率仍處高檔，企業與民眾融資成本偏高，一但戰事平息，通膨放緩，Fed仍會恢復降息。

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